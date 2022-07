Elden Ring et la théorie qui pointe vers un boss final prévu pour Dark Souls 3

Peu importe le temps qui passe, la communauté Elden Ring continue de jouer, de découvrir et de théoriser sur le titre From Software. Et cette fois, nous avons la théorie d’un utilisateur de YouTube, qui pointe du doigt un ennemi final qui présente de nombreuses similitudes avec un personnage de Dark Souls 3. Le boss en question est Rennala, reine de la pleine lune, qui attend à la fin de la Académie de Raya Lucaria, à Liurnia. Sa ressemblance ? Rien de plus et rien de moins que Rosaria, Mère des Ténèbres.

Rosaria est un personnage important dans le troisième volet de la saga, car elle nous permet de rejoindre le serment des doigts de Rosaria dans la cathédrale des ténèbres. Les deux personnages ont une apparence similaire à la fois dans les vêtements et les animations. De plus, dans les deux scènes, nous pouvons voir comment elle est accompagnée d’alliés qui l’entourent et rampent sur le sol. Dans la vidéo suivante, vous pouvez apprendre tous les détails, ainsi qu’une analyse exhaustive de certains aspects très intéressants.

Elden Ring Guide : cartes, armes, sorts, fins…

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu a fait ses débuts le 25 février et n’a pris que quelques jours pour devenir un succès retentissant, dépassant le reste des jeux du studio japonais, qui est déjà se prépare à aborder ses prochains projets.

