Voici Elfen Lied, l’anime de science-fiction qui a inspiré l’histoire d’Eleven (Stranger Things)

Stranger Things est le plus grand succès de l’histoire de Netflix, et il vient de sortir – et s’est terminé avec le deuxième volume – la saison 4 donne beaucoup à dire. La série, créée par les frères Duff, a partagé à plusieurs reprises ses principales sources d’inspiration, mais il y en a une très intéressante, car elle pointe directement vers l’histoire d’Onze, le protagoniste principal. Il s’agit de l’anime Elfen Lied, un anime de 2004 basé sur le manga original de Lynn Okamoto (2002).

De quoi parle Elfen Lied et en quoi est-il similaire à Stranger Things ?

La série raconte l’histoire du Diclonius, une espèce d’humains dotés de pouvoirs psychiques et de cornes semblables à des oreilles de félin. Ils sont également capables de détecter la présence d’autres personnes à distance. Pour aggraver les choses, au cours de la série, on suppose que ces êtres, qui commencent à exploiter leurs capacités dans leur enfance, sont le résultat d’abus et d’autres pratiques des humains eux-mêmes. En effet, la mise en scène du premier épisode montre la protagoniste, Lucy, fuyant une installation où se déroulent d’étranges expériences. Sur le papier, il n’est guère besoin de jeter un coup d’œil à Eleven et aux autres enfants de l’expérience du docteur Brenner dans Stranger Things pour trouver des preuves d’inspiration.

Où voir Elfen Lied en 2022 ?

L’anime est actuellement disponible sur le catalogue Crunchyroll. La plateforme de streaming qui héberge des contenus aussi populaires que Dragon Ball Super : Super Hero, One Piece et la populaire Spy X Family.

De son côté, Stranger Things est à voir en intégralité sur Netflix (4 saisons). La cinquième saison arrivera dans le futur, et si vous voulez savoir comment s’est déroulée la fin de la dernière, dans ce lien, vous pouvez lire notre critique du volume 2.

