Tout ce que l’on sait sur les personnages de House of the Dragon, le spin off de Game of Thrones

Les luttes politiques entre les familles riches et nobles de Westeros n’ont pas cessé une seconde. Deux siècles avant que les personnages de Game of Thrones ne se battent pour s’asseoir sur le trône de fer, leurs ancêtres ont fait de même. House of the Dragon, premier spin-off de la saga, est basé sur le livre Fire and Blood, de George RR Martin. L’auteur de A Song of Ice and Fire a également été impliqué dans le développement de la série, qui mettra en vedette un tout nouveau casting de personnages principaux :

Roi Viserys Targaryen

Princesse Rhaenyra Targaryen

Prince Démon Targaryen

Ser Otto Hightower

Dame Alicent Hightower

Mysaire

Seigneur Corlys Velaryon

Rhaenys Velaryon

Ser Criston Cole

Roi Viserys Targaryen

Interprété par Paddy Considine.

Les seigneurs de Westeros ont choisi Viserys Targaryen pour succéder au roi précédent, Jaehaerys Targaryen. Ils l’ont fait lors du Grand Conseil d’Harrenhal, comme expliqué dans la description officielle du personnage. Ils le définissent comme une personne chaleureuse, gentille et décente, dont le désir est d’être à la hauteur et de perpétuer l’héritage de son grand-père. Cependant, dans Game of Thrones, un grand homme n’est pas synonyme de grand roi.

Princesse Rhaenyra Targaryen

Interprété par Emma D’Arcy.

La fille aînée du roi Viserys a du sang valyrien, ce qui en fait une chevaucheuse de dragons. Malgré son statut privilégié, elle a un empêchement à son accession au trône : c’est une femme, et les seigneurs du royaume ne sont pas intéressés à ce qu’une femme place la couronne sur ses tempes. Dans une famille avec tant d’intérêts et d’ambitions, nombreux sont ceux qui désirent ardemment obtenir le royaume. Rhaenyra parviendra-t-elle à défier tous ses adversaires ?

Prince Démon Targaryen

Joué par Matt Smith.

Le frère du roi Viserys est également un cavalier et un guerrier réputé. Daemon possède le sang d’un vrai dragon, mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce. Cela arrivera-t-il pile ou face? Ce qui est clair, c’est que les ambitions de Rhaenyra Targaryen, sa nièce, risquent de se heurter à ses intérêts.

Ser Otto Hightower

Interprété par Rhys Ifans.

Il est la Main du Roi, un personnage dont la loyauté envers le roi et le royaume est incontestable. Fort en principe, Ser Otto Hightower estime que le plus grand défi pour le roi et Westeros est Daemon Targaryen, le frère du monarque. C’est déjà remuer les morceaux pour se positionner en héritier.

Dame Alicent Hightower

Interprété par Olivia Cooke.

Alicent Hightower, descendant d’Otto Hightower, est considérée par beaucoup comme la plus belle femme des Sept Royaumes. La fille de la Main du Roi a grandi dans le Donjon Rouge, elle et son entourage ont donc toujours été très proches du souverain et de la cour. En plus de la grâce de sa position, il possède un talent aigu pour la politique.

Mysaire

Interprété par Sonoya Mizuno.

Il est venu à Westeros sans rien, mais au lieu de dépérir, il a réussi à s’épanouir sur un terrain dangereux et est devenu la personne la plus fiable du prince Daemon Targaryen, l’héritier du trône. Ses véritables intentions n’ont pas encore été révélées.

Seigneur Corlys Velaryon

Interprété par Steve Toussaint.

Du sang aussi ancien que la maison Targaryen coule dans les veines du seigneur de la maison Velaryon. Lord Corlys a bâti une famille encore plus puissante que les Lannister. De plus, il contrôle la plus grande flotte de navires au monde. Son épouse est Rhaenys Velaryon.

Rhaenys Velaryon

Interprété par Eve Best.

Cavalière de dragons, Rhaenys est connue comme la reine qui n’a jamais existé. Le Grand Conseil a décidé que son cousin Viserys serait le prochain roi, bien sûr pas à cause de ses qualités, mais parce qu’il était un homme. Rhaenys est celui qui, dans la bande-annonce, commente à Rhaenyra que « les hommes préfèrent mettre le feu au royaume plutôt que de voir une femme monter sur le trône de fer ». Vous savez par expérience. C’est la femme de Corly.

Ser Criston Cole

Interprété par Fabien Frankel.

Il n’a ni titres ni terres, mais il possède une habileté extraordinaire avec une épée, qui s’avérera certainement plus qu’utile à ceux qui ont besoin de ses services.

La maison du dragon sera diffusée le 22 août sur HBO Max. La première saison sera composée de 10 épisodes. C’est le premier des spin-offs qui s’est cristallisé.