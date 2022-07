Stranger Things 4 et l’épée de Hopper que Schwarzenegger maniait déjà dans les années 80

Stranger Things 4 a terminé son histoire -pour l’instant- avec la première du volume 2. Et maintenant, déjà froid, les fans se concentrent sur l’analyse de tous les détails, faisant ressortir leurs théories et découvrant de nombreux secrets. L’un d’eux a été découvert sous la forme d’un hommage à deux classiques du cinéma d’action : Conan le barbare et Conan le destructeur, les films avec Arnold Schwarzenegger en 1982 et 1984. À un certain moment de la saison, Hopper brandit la même épée qui lui pour combattre un Démogorgon dans la prison russe. Alors on vous laisse l’image du moment.

C’est la même! Normal que le Démogorgon ne soit pas capable de résister à la coupure de sa lame…

Une fin à la hauteur d’une belle saison

Le deuxième tome, qui rassemble les deux derniers épisodes de la série et a une durée de près de 4 heures, a été fait pour mendier. Cependant, l’attente en valait la peine et a laissé un bon goût dans la bouche des fans. Ça, et des attentes très élevées pour la saison 5 de Stranger Things. Dans notre revue, nous avons dit que « d’une part, nous étions satisfaits après avoir apprécié la fermeture de presque tous les arcs. De l’autre, nous mourons d’envie de découvrir ce que le destin réserve à Hawkins… et au monde. Ça oui, le Duffer aura bien du mal à s’améliorer encore ». Vous pouvez lire le texte intégral — sans spoilers — sur ce lien.

Que sait-on de Stranger Things 5 ​​?

Au-delà de ce que l’on peut prévoir une fois la quatrième saison terminée, on sait pour l’instant qu’il y aura des sauts dans le temps, que tout se passera à Hawkins, que sa durée sera dans la moyenne des premières saisons et que ce sera la dernière. Il a également été confirmé que Will jouera un rôle majeur dans le dénouement de l’histoire. Bien sûr, il faudra patienter : il n’arrivera pas avant mi-2024.

Stranger Things est disponible sur Netflix, il se compose de 4 saisons et un total de 34 épisodes.

