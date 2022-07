Lady Dimitrescu de Resident Evil 8 à la maison ? C’est déjà possible avec ce chiffre de près de 1 500 euros

Resident Evil 8 Village est un jeu très populaire pour de nombreuses raisons, et l’une d’elles est le charisme de Lady Dimitrescu, la méchante qui attend dans le château qui porte son nom. Il est possible d’y trouver un merchandising très diversifié, bien qu’aucun ne nous ait autant surpris que ce nouveau chiffre d’un mètre de haut, limité à 766 unités pour tout le monde et à un prix qui ne convient pas à toutes les bourses : environ 1 471 euros pour change (au moment où nous écrivons cette news, le dollar américain a une valeur de 0,98 euros). On vous le montre en vidéo.

Resident Evil 8 Village prépare des nouveautés : DLC, réalité virtuelle, première personne…

Resident Evil 8 Village : Gold Edition sortira le 28 octobre, une version pleine de nouveautés. La plus importante est Shadow of Rose, une extension qui nous mettra dans le skin de la fille d’Ethan et Mia Winters, qui se déroulera après la fin du jeu principal. De plus, Capcom a confirmé de nouveaux contenus tels que la possibilité de jouer à la troisième personne comme dans les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, ainsi que de nouveaux niveaux et personnages pour le Mercenary Mode. De plus, à partir de cette date, le multijoueur Re:Verse sortira également, dont nous avions perdu la trace ces derniers mois.

En marge, la société japonaise a également confirmé une version de Resident Evil 8 Village pour la réalité virtuelle, compatible avec PS VR2, le nouvel appareil Sony pour PS5. Bien sûr, la fenêtre de lancement n’a pas encore été confirmée.

Resident Evil 8 Village est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. La version Gold Edition dont on parle tant débarquera sur toutes les plateformes le 28 octobre. Tanto si dispones del juego base como si tu intención es esperar a las novedades, en Netcost-Security te ofrecemos nuestra guía completa, en la que encontrarás un recorrido paso a paso por la historia, todas las armas, cabras protectoras, documentos, guía de trofeos y beaucoup plus. Vous pouvez le vérifier sur ce lien.

Source | arts purs