God of War Ragnarok détaille les royaumes d’Yggdrasil sur la carte de l’édition Jotnar

God of War Ragnarok est devenu l’une des sorties les plus attendues de l’année. La suite de l’aventure dans laquelle Atreus et Kratos ont joué en 2018 arrivera le 9 novembre sur PS5 et PS4. Nous avons récemment pris connaissance de ses différentes éditions, et grâce à la carte en tissu incluse avec l’édition Jotnar, certains utilisateurs ont enquêté sur les détails visuels que nous pouvons y trouver, comme c’est le cas du compte de fan espagnol de la saga, qui a essayé jeter un peu de lumière sur les royaumes d’Yggdrasil.

Asgard, Vanaheim et Svartalfaheim

Yggdrasil est composé de 9 royaumes, et dans le premier volet nous voulions en visiter 3. L’un des plus pertinents est Asgard, le royaume auquel Thor lui-même appartient, entre autres dieux. Nous ne pouvons pas non plus oublier Vanaheim, patrie des Vanir, race sœur des Asgardiens, ni Svartálfaheim, royaume des nains qui un jour fut scellé par Odin pour empêcher leur éventuelle alliance avec les dieux Vanir.

Les autres royaumes sont Alfheim, Jotunheim, Nidavellir, Muspelheim, Helheim et Midgard. Dans God of War (2018), nous les visitons tous à un moment donné. Maintenant, en attendant la sortie de God of War Ragnarok, la communauté spécule déjà sur ceux que nous allons explorer cette fois-ci. Allons-nous retrouver Thor dans sa propre maison ?

God of War Ragnarok sera mis en vente le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4. Le jeu sortira en format physique et numérique et à partir du vendredi 15 juillet, la campagne de précommande pour les éditions Jotnar et Collector commencera. Dans ce lien, vous avez toutes les informations avec des images des extras que chacun d’eux apporte.

Source | God of War France dans Twitter