Elden Ring fait un cadeau à Let Me Solo Her, le tueur de Malenias

Le nom de Tsuboi Klein ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement le nom de Let Me Solo Her. Nous parlons d’une légende vivante de l’Elden Ring. Un joueur qui se consacre uniquement et exclusivement à aider les autres à vaincre Malenia, l’un des boss les plus difficiles du titre monumental de From Software. Nu, avec une double épée et une cruche comme seul vêtement, Let Me Solo Her a vaincu plus de 2 000 Malenias et Bandai Namco a voulu le récompenser pour cela.

Let Me Solo Here, connu sur les réseaux sous le nom de Tsuboi Klein, a partagé sur ses réseaux sociaux le cadeau que l’entreprise lui a fait pour atteindre un tel chiffre. Une épée avec la gravure « Rise, Lightless », une carte des Midlands et une plaque en bois avec une gravure de Malenia.

« Je tiens à remercier Bandai Namco pour le cadeau et les félicitations. Je me souviens encore de ma première expérience dans soulsborne et comment j’étais sur le point de quitter la série à cause d’Iudex Gundry, le premier boss de Dark Souls 3. Je suis content d’avoir persisté et continué parce que cette communauté est l’une des plus passionnées et des plus dévouées que j’aie jamais vues. Je suis fier d’en faire partie.

Plus Elden Ring en route

Ce ne sera pas la dernière fois que nous entendrons parler de Let Me Solo Her, mais nous n’en avons pas encore fini avec Elden Ring non plus. Hidetaka Miyazaki, le président de From Software, a répondu que l’avenir du studio réside dans la publication de diverses mises à jour du jeu à l’avenir. C’est-à-dire qu’on peut s’attendre à des extensions et des contenus téléchargeables (DLC) dans la roadmap du jeu.

Nous ne devrions pas non plus être surpris si nous regardons leur nombre. Elden Ring a vendu 13,5 millions de jeux, un chiffre sans précédent qui en fait l’œuvre la plus vendue de From Software à ce jour. Pour vous donner une idée, en ajoutant ses trois volets, les remasters et tous les portages, extensions et éditions GOTY, la saga Dark Souls totalise 27 millions, soit un peu plus du double. En comparaison avec le reste de Souls, Elden Ring est intraitable et a même battu Call of Duty dans ce qui semblait être une bataille impossible. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de voir comment son monde continue de croître et ce que le développeur fait maintenant avec confiance et une économie saine.