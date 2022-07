Top 20 des mods Minecraft version 1.12.2

Dans un jeu vidéo aussi vivace et créatif que Minecraft, ajouter de nouvelles fonctionnalités et nouveautés est essentiel. Le titre développé par Mojang est régulièrement mis à jour et a déjà atteint la version 1.19. Cependant, la 1.12.2 est l’une des mieux adaptées à l’activité des moddeurs. Par conséquent, nous partageons ci-dessous une liste avec certains des meilleurs mods que vous pouvez trouver pour cette version (le nombre ne détermine pas si la qualité de l’un est supérieure à l’autre).

20 mods à ne pas manquer dans Minecraft 1.12.2

Davincis Vessel Decocraft Animalia Dynamic Trees Galacticraft Gravestones Roguelike Dungeons Storage Drawers Tinkers Construct Hwyla Yung’s better caves Better Mineshaft Biomes O’ Plenty Dynamic Surroundings Recurrent Complex Open Glider Quark Tool Belt Copygirls Backpacks Tektopia

Où télécharger des mods pour Minecraft 1.12.2

Tous les mods énumérés ci-dessus peuvent être téléchargés gratuitement sur Curse Forge, un site Web où des centaines et des centaines de mods sont stockés. La communauté a été plus qu’active et tout au long de ces années a créé des propositions pour tous les goûts. La version 1.12.2 est une mise à jour mineure de Minecraft (Java Edition) qui a été mise à la disposition des joueurs en septembre 2017.

Minecraft est disponible sur les systèmes actuels tels que PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Il existe également une version gratuite qui est sortie à l’occasion du 10e anniversaire et qui peut être jouée gratuitement et sans téléchargement depuis le navigateur Web. Dans cette news, nous vous apprenons à jouer étape par étape. Dans l’ensemble, Minecraft Classic est une version très ancienne, il peut donc intégrer ou non la plupart des actualités.

Minecraft revient sur le devant de la scène car les streamers les plus connus préparent les nouvelles saisons de TortillaLand et Karmaland, qui ont déjà confirmé les premiers participants.

