Rockstar abandonne Red Dead Online pour se concentrer sur GTA VI

C’était un secret de polichinelle, mais cela ne le rend pas plus facile à accepter. Rockstar a confirmé qu’il quittait Red Dead Online pour se concentrer entièrement sur GTA VI. L’entreprise n’avait pas mis à jour le jeu depuis juillet 2021, mais ce n’est que maintenant, un an plus tard, qu’elle a annoncé cette pause dans l’actualité comme définitive :

« Au cours des dernières années, nous avons déplacé de plus en plus de ressources de développement vers le prochain épisode de la série Grand Theft Auto. Nous comprenons la nécessité, plus que jamais, de dépasser les attentes des joueurs et de faire du prochain chapitre le meilleur possible. En tant que suite à cela, nous apporterons également quelques changements dans la façon dont nous soutenons Red Dead Online « , explique l’étude à travers une déclaration sur son site officiel.

« Il continuera d’y avoir des événements mensuels et saisonniers à partir de maintenant, mais au lieu de fournir des mises à jour majeures, nous mettrons en évidence les efforts créatifs de la communauté via Newswire. Une fois de plus, nous tenons à remercier la communauté pour son support continu. » sommes vraiment reconnaissants de tous les commentaires constructifs que nous avons reçus jusqu’à présent et nous sommes impatients de continuer à les recevoir. »

Red Dead Online a été lancé en octobre 2018, quelques mois seulement après Red Dead Redemption 2. Il aspirait à suivre les traces de GTA Online, mais alors que cela fait près d’une décennie de contenu et de mises à jour, le Far West n’était que trois ans dans le faisant un désert dépourvu d’or. Désormais, à quatre ans, cet adieu indique se rendre à l’évidence : les chiffres. Alors que GTA V compte environ 125 000 joueurs quotidiens, Red Dead Online atteint à peine les 3 000.

Avant on disait que c’était un secret de polichinelle car, ces derniers jours, la communauté voyait venir le mouvement et avait même organisé des funérailles pour Red Dead Online. Plus de 8 000 personnes s’étaient inscrites à une rencontre en ligne pour fermer le jeu et se plaindre de la situation sous les hashtags #RedDeadFuneral et #SaveRedDeadOnline.

Remasterisations de Red Dead Redemption et GTA IV

Au cours des dernières heures, la nouvelle a également bondi que les remasters de Red Dead Redemption et GTA IV sont reportés. Les deux jeux allaient être une réalité, mais Rockstar a décidé de se tourner vers le nouvel opus de la saga et de ne pas regarder en arrière, encore plus après ce qui s’est passé avec Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Il semble que, maintenant, le développement de GTA VI va de mieux en mieux.

Source | VGC