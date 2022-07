Les meilleures équipes pour le mode carrière dans FIFA 22

FIFA 22 conserve un classique pour les vétérans : le mode carrière. Vous pouvez y construire l’équipe de vos rêves en défendant le bouclier de toutes les équipes disponibles dans sa base de données, qui sont essentiellement les plus remarquables du monde du football. L’illusion de gagner et de faire venir des joueurs dans son club sont deux des objectifs à atteindre saison après saison. Nous vous disons quels sont les meilleurs équipements disponibles et quelle est la sélection que nous recommandons.

Top 10 des équipes pour le mode carrière de FIFA 22 (selon le budget de transfert)

Real Madrid (France) – 150 035 168 euros

FC Barcelone (France) – 130 038 096 euros

Manchester City (Angleterre) – 214 455 936 euros

Manchester United (Angleterre) – 190 267 952 €

Liverpool (Angleterre) – 134 695 744 euros

Bayern Munich (Allemagne) – 115 140 240 euros

Borussia Dortmund (Allemagne) – 63 137 868 euros

Piemonte Calcio (Italie) – 103 474 104 euros

Inter Milan (Italie) – 99 640 808 euros

Paris Saint-Germain (France) – 160 012 160 euros

Top 10 des équipes pour le mode carrière de FIFA 22 (selon le défi)

Real Betis (France)

Leeds United (Angleterre)

Arsenal (Angleterre)

Sampdorie (Italie)

FC Porto (Portugal)

Feyenoord (Pays-Bas)

LOSC Lille (France)

BSC Young Boys (Suisse)

Vissel Kobe (Japon)

Malmö (Suède)

Nous avons divisé les listes en fonction du degré de difficulté que vous préférez. Le premier se concentre simplement sur le budget disponible pour les transferts, qui est réparti entre les équipes les plus importantes d’Europe. Le second, en revanche, se concentre sur notre recommandation personnelle pour imiter vos objectifs dans la vie réelle.

Par exemple, si nous sélectionnons Vissel Kobe, nous pouvons guider Andrés Iniesta et son équipe pour gravir des positions dans la ligue japonaise et les remettre à la place qu’ils méritent. Porto, en revanche, cherche à nouveau à toucher l’argent en Ligue des champions 18 ans après l’avoir fait avec Mourinho sur le banc. Nous ne pouvons pas non plus oublier le Real Betis, qui à la fin de la saison 21/22 a été proclamé vainqueur de la Copa del Rey. Lors de la dernière saison de Joaquín en tant que Verdiblanco, nous essaierons d’entrer dans l’histoire de la Ligue Europa.

Source : fait maison