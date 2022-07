Après Pokémon Snap, Nintendo Switch Online ajoute un autre classique de la saga pour Nintendo 64

La Nintendo 64 n’a jamais eu d’adaptation tridimensionnelle des jeux vidéo portables, mais elle a reçu plusieurs retombées, qui sont progressivement sauvées dans Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Quelques jours après l’intégration de Pokémon Snap au catalogue, c’est au tour d’un autre des titres. Et non, ce n’est pas l’un des deux volets de Pokémon Stadium, mais Pokémon Puzzle League. Lorsque? Le 15 juillet prochain.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu dont le gameplay est construit autour d’énigmes. En fait, il présente une certaine ressemblance avec le classique des classiques du genre, le Tetris dont on se souvient toujours. Ce sont des blocs de différentes couleurs et avec des dessins (les différents éléments et types) qu’il faut aligner pour obtenir les meilleurs scores possibles.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

Pokémon Puzzle League (à partir du 15 juillet) claquement de pokémon Super Mario 64 La Légende de Zelda : Ocarina of Time La légende de Zelda : le masque de Majora mario kart 64 Guerres de Lylat L’histoire de Yoshi Péché et châtiment docteur mario 64 mario-tennis OPÉRATION WINBACK Mario de papier Banjo-Kazooie f zéro x mario-golf Kirby 64 : Les éclats de cristal

Si Pokémon Snap est basé sur la photographie des créatures et Pokémon Puzzle League consiste à résoudre des défis sous forme d’énigmes, Pokémon Stadium se concentre spécifiquement sur le combat. En son temps c’était surprenant car c’était la première fois que les joueurs de la saga pouvaient combattre dans des environnements en trois dimensions. De plus, il était possible de transférer tous les Pokémon de la Game Boy vers Stadium en utilisant le périphérique Transfer Pack.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack permet d’accéder à tous les avantages de l’abonnement normal (fonctionnalités en ligne, jeux NES et SNES), mais aussi au catalogue des titres Nintendo 64 et Sega Mega Drive. D’autre part, les extensions pour Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons sont également disponibles.

Source | Nintendo