Mise à jour PS + Extra et Premium de juillet pour inclure Final Fantasy 7 Remake Intergrade

PS Plus Extra et Premium ont été déployés aux États-Unis et en Europe le mois dernier et maintenant, nous arrivons à la première mise à jour mensuelle du service. Selon une nouvelle fuite, juillet apportera de très gros titres aux bibliothèques Extra et Premium, y compris Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Selon une fuite potentielle sur ResetEra, les abonnés PS+ Extra et Premium auront accès à au moins sept nouveaux jeux en juillet. Le plus gros est Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version PS5 du jeu avec un chapitre DLC supplémentaire. A part ça, eh bien, j’espère que vous aimez Assassin’s Creed.

La liste complète comprend :

Stray — Déjà un ajout confirmé pour juillet 2022

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Épisode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed: Unity

Assassin’s Creed : Cri de liberté

Assassin’s Creed : la collection Ezio

Saints Row IV : réélu

La Source affirme que ce n’est qu’une partie de la liste, il devrait donc y avoir plus de jeux en route. Actuellement, Sony devrait faire une annonce officielle sur les jeux PS + Extra et Premium de ce mois-ci mercredi prochain.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: PS + Extra et Premium ont eu jusqu’à présent quelques très bons jeux, y compris Returnal et Spider-Man Remastered, mais Sony a averti que les jeux s’arrêteraient également. Dans cet esprit, il sera intéressant de voir quelles seront les futures mises à jour.