Fall Guys et sa configuration minimale ridicule pour jouer sur un ordinateur (PC)

Fall Guys est revenu à la vie. Le célèbre jeu de société qui était si à la mode pendant le confinement, ce mélange d’humour jaune et de Grand Prix, a été converti au modèle free to play, ou ce qui est pareil, maintenant tout le monde peut jouer complètement gratuitement et sur n’importe quelle plateforme. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur relativement moderne et un compte Epic Games Store pour profiter des haricots et des génisses Cudeiro.

Configuration minimale de Fall Guys pour jouer sur PC

La configuration minimale requise pour jouer à Fall Guys sur PC est la suivante. Il n’y a pas d’exigences ou de spécifications recommandées pour les modes ultra ou similaires. En d’autres termes, nous serons tous sur un pied d’égalité une fois les minimums atteints :

Mémoire : 8 Go de RAM

Processeur : Intel Core i5 ou AMD équivalent

Stockage : 2 Go d’espace disponible

Graphiques : NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

Réseau : toute connexion Internet haut débit convient

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Qu’est-ce que Fall Guys ?

L’humour jaune fait du jeu vidéo. C’est ainsi que nous définissons Fall Guys dans l’analyse Netcost, où nous en parlons comme « un plaisir immédiat, direct, sans grandes prétentions et sans complications. Une garantie de blagues, de pique et de rires. Jeu parfait pour quand les amis viennent à la maison. Un mélange d’Humour Amarillo, de Ninja Warrior et du Grand Prix. Petit rappel que les jeux vidéo sont avant tout un divertissement. Et pour se divertir pas besoin de grands graphismes ou de belles histoires. Il suffit d’une bonne idée, d’une poignée de sbires et quatre boutons. »

Le jeu est arrivé ces jours-ci sur Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et l’Epic Games Store après plusieurs années sur la crête de la vague sur les consoles Steam et Sony. Il a également atterri avec une nouvelle saison et le Cross-play entre PC et PS4 et PS5.

