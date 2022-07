Star Wars : Taika Waititi a oublié que Natalie Portman était dans les préquelles et lui a proposé un rôle

Taika Waititi fait partie des réalisateurs du moment. Pas en vain, aujourd’hui son dernier film, Thor : Love and Thunder de Marvel Studios, sort en salles après avoir réalisé le précédent volet de la saga, Thor : Ragnarok. Et après avoir triomphé en 2020 avec Jojo Rabbit, il fait désormais face à un nouveau défi de grande ampleur pour sa carrière : réaliser l’un des prochains films Star Wars. Et pour cela, il voulait avoir Natalie Portman, avec qui il a travaillé sur le nouvel opus de Thor ; Bien que Waititi semble avoir oublié un détail important sur la carrière de l’actrice…

Taika Waititi a oublié les préquelles

Et c’est qu’après avoir récupéré Natalie Portman pour le rôle de Jane Foster dans le nouvel opus de Thor -puisqu’elle n’est pas apparue dans Ragnarok-, le réalisateur a proposé à l’actrice de participer à son prochain film Star Wars. C’est ainsi que Waititi le raconte lui-même : « Natalie m’a dit : ‘qu’est-ce que tu vas faire ensuite ?’ J’ai dit : ‘Je travaille sur un truc Star Wars’. Avez-vous déjà voulu être dans un Star Wars?’ Elle m’a dit : « J’ai déjà été dans des films Star Wars ». Je les avais oubliés », reconnaît le cinéaste.

Et c’est qu’apparemment, Taika Waititi ne se souvenait pas du rôle de Natalie Portman dans le rôle de Padmé Amidala dans la trilogie prequel, c’est-à-dire les épisodes I, II et III de la saga George Lucas, un personnage qui est finalement mort en donnant naissance à Luke et Leia , avec Anakin Skywalker comme père, à cette époque déjà du côté obscur.

Il n’y a pratiquement aucune information sur ce nouveau film Star Wars de Taika Waititi pour le moment, au-delà de l’intention du réalisateur de raconter une nouvelle histoire qui n’a aucun lien direct avec les trois trilogies précédentes. Il n’y a pas non plus de date de sortie, bien que de Lucasfilm, ils indiquent la fin de 2023.

