Modder crée un concurrent AMD DLAA avec FSR 2.0 dans Metro Exodus

Depuis que FSR 2.0 est devenu open-Source, les moddeurs s’amusent à l’implémenter dans des jeux qui ne le supportent pas officiellement. Le modder ‘Muddymind’ est allé plus loin, forçant FSR 2.0 à rendre à la résolution native, créant essentiellement la version AMD de DLAA.

Muddymind a utilisé Reddit pour partager sa création. L’idée est née après avoir essayé le mod Dying Light 2 FSR 2.0 sur Metro Exodus Enhanced Edition, il a pensé que ce serait une bonne idée de changer le SDK FSR 2.0 pour rendre à la résolution native pour voir si cela fonctionnerait.

Le mod, qu’il appelle « FSRAA », est assez simple. Choisissez simplement le mod Dying Light 2 FSR 2.0 et modifiez le fichier « ini » pour qu’il soit rendu à un facteur 1.0 dans le cas « Mode qualité ».

Les images partagées par le moddeur montrent que le jeu a l’air exceptionnel. Vous pouvez même dire que c’est mieux que l’utilisation native de TAA, car il offre plus de performances et une qualité d’image légèrement meilleure. De plus, le mod a résolu un motif étrange en forme de damier qui apparaît sur les petites branches et les particules lors de l’utilisation de FSR 2.0.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Après avoir vu ces résultats, pensez-vous qu’AMD envisagera de faire de « FSRAA » une fonctionnalité officielle sur toute la ligne ?