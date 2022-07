Commandes et astuces de Fall Guys pour saisir, pousser et sauter avec Boost

Fall Guys a ouvert ses portes à tout le monde. Le célèbre jeu de société, si à la mode en période de confinement, a atteint de nombreuses nouvelles plateformes et est également devenu gratuit, afin que tout le monde puisse jouer complètement gratuitement pendant quelques semaines. Désormais, tout le monde peut jouer, mais tout le monde ne peut pas gagner. Pour gagner dans ce mélange d’humour jaune et de Grand Prix, la première chose est de connaître les commandes par cœur et de maîtriser les techniques spéciales. Ensuite, nous allons tout revoir pour que vous ayez une opportunité.

Commandes Fall Guys sur PS4 et PS5

Nous avons commencé par les commandes des premières plates-formes sur lesquelles il est sorti, celles de Sony.

Déplacement : stick analogique gauche

Déplacer la caméra : stick analogique droit

Sauter : X

Momentum vers l’avant après le saut : carré (en l’air)

Saisir : R2

Afficher les noms des joueurs : L2

Emotes : D-Pad

Commandes de Fall Guys sur Nintendo Switch

S’il vous arrive d’avoir volé un Switch ces jours-ci, ce guide des contrôles est pour vous.

Déplacement : stick analogique gauche

Déplacer la caméra : stick analogique droit

Saut : B

Impulsion vers l’avant après avoir sauté : Y (en l’air)

Prise : ZR

Afficher les noms des joueurs : ZL

Emotes : D-Pad

Commandes de Fall Guys sur Xbox Series X|S

Et voici les commandes de Fall Guys sur Xbox :

Déplacement : stick analogique gauche

Déplacer la caméra : stick analogique droit

Saut : A

Impulsion avant après le saut : x (en l’air)

Saisir : RT

Afficher les noms des joueurs : LT

Emotes : D-Pad

Commandes de Fall Guys sur PC

Nous terminons avec ceux du PC, même si ici vous pouvez toujours utiliser un contrôleur :

Coup : WASD

Déplacer la caméra : Avec la souris

Sauter : barre d’espace

Impulsion vers l’avant après avoir sauté : touche de contrôle (en l’air)

Saisir : touche Maj

Afficher le nom du joueur : touche de tabulation

Emotes : Touches 1, 2, 3, 4

Comment se booster dans Fall Guys ?

C’est l’un des mouvements clés du jeu. Indispensable pour sauter plus loin et éviter de tomber dans le vide au dernier moment. Cependant, c’est plus facile qu’il n’y paraît. Pour nous booster, il suffit de sauter et, une fois en l’air, d’appuyer sur le bouton boost. Bien sûr, soyez prudent car plus tard le personnage aura besoin de quelques secondes cruciales pour se relever du sol. Si la plate-forme s’incline dans le vide, nous pouvons glisser avant de nous lever.

Comment saisir dans Fall Guys?

Aussi simple que de maintenir enfoncé le bouton correspondant, souvent les déclencheurs. Vous remarquerez que le personnage lève les bras à chaque fois que nous le faisons comme s’il essayait d’attraper quelque chose. Grab est utilisé, par exemple, pour saisir des œufs, des balles et d’autres objets utilisés dans les tests. Il sert également à s’accrocher aux rebords (si vous inclinez ensuite le bâton vers l’avant, notre poupée grimpera sur ce rebord). Ou pour tirer sur les autres, les ennuyer et les tuer, par exemple en les ralentissant au milieu d’un saut.

Comment voler la queue des autres dans Fall Guys ?

Dans certains mini-jeux, nous devrons voler une queue de renard à nos rivaux. Pour y parvenir, il suffit de les saisir, bien que la distance à partir de laquelle nous pouvons les faire varie en fonction du décalage et de la latence du serveur. Au fait, un conseil : vous courrez moins vite si vous gardez les bras levés pour essayer d’attraper les gens, alors ne les levez que lorsque vous pensez que les autres sont à votre portée.