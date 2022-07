Certains fans créent un incroyable court métrage Dragon Ball que vous ne pouvez pas manquer

Maintenant que le manga Dragon Ball Super réussit dans le monde entier, Goku et ses amis jouent dans une nouvelle histoire, bien que dans ce cas, il s’agisse d’un projet de fan réalisé par un groupe dirigé par Naseer Pasha, de Stray Dog. Legend: A Dragon Ball Tale est un court métrage d’animation sur lequel ils travaillent depuis quatre ans. Le résultat? Sautez dans la vue et vous pouvez le voir en entier juste en dessous de ces lignes.

Un affichage impressionnant de hits et d’effets

L’histoire de Legend: A Dragon Ball Tale commence sur la planète Vegeta, la ville natale des Saiyans, la même planète que Freezer détruira plus tard. L’action se déplace ensuite sur Terre, où Goku participe au tournoi mondial d’arts martiaux. Soudain, un étrange homme cagoulé fait une apparition de présence et l’attaque. A partir de ce moment, une série de scènes d’action se succèdent et on peut même profiter d’une transformation inédite de Goku.

Le film dure au total 11 minutes et 29 secondes et est disponible sur YouTube : « A tous les enfants qui ont cru pouvoir s’entraîner avec une gravité 100 fois supérieure à celle de la Terre », dit la dédicace de son créateur au début de la film. « Et pour tous les artistes qui ont mis Dragon Ball Z et mis en pause [la imagen] pour dessiner vos héros préférés. Ceci vous est dédié. » Selon Pacha, il a fait ce court métrage parce qu’il a passé toute sa vie à apprécier les mangas, les anime et les contes.

La prochaine première officielle de la saga est le film Dragon Ball Super : Super Hero, qui a déjà une date en France. Le film est déjà arrivé dans les salles japonaises, tandis qu’aux États-Unis, il faudra attendre le 19 août. Et en France ? Réservez la date, car Goku revient le 2 septembre.