Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion gardera la même histoire sans ajouts ni modifications

Il n’y aura pas de changement d’intrigue dans Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Cela a été révélé par le producteur Yoshinori Kitase dans une interview avec IGN, où il a précisé que le jeu conservera les mêmes intrigues car il s’agit d’une extension du classique de 1997. Au lieu de cela, le projet de remake est basé sur la philosophie de réimaginer, leur permettant de façonner plus librement le récit.

« Comme Final Fantasy VII est un titre bien-aimé depuis 20 ans, nous voulions nous assurer qu’avec ce projet remanié, Final Fantasy VII Remake, il serait aimé pendant les 20 prochaines années. Pour cette raison, nous avons invité un casting complet d’acteurs de doublage pour ce titre. [Crisis Core: Final Fantasy VI Reunion]. Heureusement, les fans peuvent attendre avec impatience Briana White, qui a joué Aeris dans FF VII Remake et reprend son rôle ici. »

Yoshinori Kitase a tenté de calmer les fans les plus purs et durs et a ensuite confirmé que l’intention n’était pas de changer l’histoire du jeu. « Final Fantasy VII Remake est un nouveau point de départ pour Final Fantasy VII, nous avons donc décidé d’étendre l’histoire. » Cependant, « Crisis Core Reunion est un remaster » qui se concentre sur l’expansion de l’histoire du jeu vidéo classique, à partir de l’original. Ainsi, « nous ne voulions pas nous éloigner trop de cela ». Il n’est pas prévu de développer de nouvelles missions principales et secondaires.

Qu’en est-il de Dirge of Cerberus et Before Crisis ?

Dans une autre interview avec Famitsu, le directeur créatif Tetsuya Nomura a confirmé que les remakes des deux autres titres de la compilation, Dirge of Cerberus et Before Crisis, ne sont pas non plus en préparation. Le premier est sorti exclusivement sur PlayStation 2, tandis que le second est sorti sur les appareils mobiles à l’époque.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion devrait sortir cet hiver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch.

