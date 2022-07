Fall Guys peut-il être joué gratuitement sans PS Plus, Xbox Live Gold et Nintendo Switch Online ?

Fall Guys : Ultimate Knockout est désormais jouable gratuitement sur toutes les plateformes. Les tests les plus fous se déroulent dans le chaos amusant créé par Mediatonic, un jeu qui a souvent été comparé à Humour Amarillo. Après plusieurs années sous un modèle payant, le titre est devenu free to play, c’est-à-dire gratuit mais avec des microtransactions. Maintenant, pouvez-vous jouer sur console sans payer pour des services comme Xbox Live Gold, PS Plus et Nintendo Switch Online ?

Avez-vous besoin de Xbox Live Gold, de Nintendo Switch Online et de PS Plus pour jouer à Fall Guys ?

En avril 2021, Xbox a annoncé son intention de supprimer l’obligation de faire partie du service Xbox Live Gold pour jouer en ligne à des titres gratuits. Cette mesure s’est concrétisée quelque temps plus tard, si bien qu’il n’est plus nécessaire de payer un abonnement mensuel pour profiter de ce type de jeu vidéo sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Quant aux machines Sony, la situation est similaire. Ceux qui téléchargent Fall Guys : Ultimate Knockout sur PS4 et PS5 peuvent jouer sans abonnement PS Plus. Nintendo Switch Online suit le même modèle et ne nécessite pas de faire partie du service pour jouer aux produits qui fonctionnent sous un modèle de jeu gratuit. Cela indique que l’exigence s’applique aux jeux qui ont des modes en ligne, mais qui ne sont pas téléchargeables gratuitement.

Fall Guys est sorti à l’origine sur PS4 et PC (Steam), mais le studio a annoncé plus tard qu’il travaillait sur des versions pour d’autres plateformes. Avec l’achat de Mediatonic par Epic Games, le passage au jeu gratuit s’est cristallisé. Depuis juin dernier, il peut être téléchargé gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Cette nouvelle étape a démarré avec une première saison pleine de contenu.

