Final Fantasy VII : Rebirth et sa suite ne supprimeront aucun lieu du jeu original

Final Fantasy VII : Rebirth est le deuxième volet du projet de remake du classique des années 90. Square Enix a récemment annoncé le nom de la suite et a également confirmé que la réinvention sera constituée comme une trilogie. A défaut de connaître le titre du troisième jeu, Tetsuya Nomura a précisé dans une interview accordée à Famitsu que tous les scénarios originaux seront présents dans les remakes. En d’autres termes, ils ne passeront à aucun endroit par l’épée (de Sephiroth).

« Il n’y aura pas d’emplacement de l’original supprimé dans le remake », a expliqué le créatif japonais. « Cependant, comme le remake est structuré en plusieurs jeux, il y aura un léger changement dans l’ordre des lieux que vous visiterez, mais aucun scénario ne sera coupé.

Selon Nomura, ils sont conscients que « certains fans sont inquiets car [el remake] Il se terminera en trois tranches et parce que certains éléments peuvent être éliminés ou raccourcis. Cependant, le Japonais souligne que « rien ne va être coupé ou raccourci ».

Quand sortira Final Fantasy VII : Rebirth ?

Ceux qui veulent profiter de la suite de l’histoire de Cloud, Barrett, Tifa et compagnie devront encore patienter. Square Enix n’a pas fourni de date de sortie exacte, mais a partagé une fenêtre plus ou moins concrète : l’hiver prochain. Bien que cela ait causé une certaine confusion, ils se réfèrent à l’hiver 2023-2024. Le jeu sera commercialisé exclusivement pour PS5, il n’y aura donc cette fois pas de version pour la machine de génération précédente.

Pour apaiser l’appétit, le studio japonais prépare Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Il s’agit d’un remake du classique PSP qui introduira une modélisation améliorée, un nouveau système de combat basé sur des menus, le doublage dans des scènes qui ne reposaient auparavant que sur du texte et des changements dans les animations, entre autres aspects. Sa sortie ? Hiver 2022-2023.

Source | Famitsu (via Gaming Bolt)