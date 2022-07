Fortnite x Thor: Love and Thunder – De nouveaux skins pour Thor et Jane Foster arrivent dans le jeu

De nouveaux skins Thor arrivent à Fortnite pour promouvoir le film Thor : Love and Thunder. Ce sont les versions Marvel Cinematic Universe de Thor, Son of Odin et The Mighty Thor. Dans cette actualité, nous expliquons comment obtenir Thor Odinson et Mighty Thor dans Fortnite. Nous vous donnons également tous les détails de cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3 :

Comment obtenir Thor, fils d’Odin et The Mighty Thor dans Fortnite ?

Les skins Thor, Son of Odin et The Mighty Thor ainsi que leurs accessoires sont des objets de la boutique Fortnite qui doivent être achetés avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Au moment où nous écrivons cette news, le taux de change est de 1 000 paVos pour 7,99 €. Ces nouveaux skins Fortnite arriveront en store le 8 juillet 2022 à partir de 02h00 CEST.

Quels sont tous les objets Thor : Love and Thunder dans Fortnite ?

Juste en dessous, nous vous laissons une liste avec tous les objets de Thor : Love and Thunder à Fortnite. Nous mettrons à jour la liste avec leurs prix en paVos lorsqu’ils seront en store.

Gods of Thunder Bundle (comprend Thor, le skin Son of Odin, l’accessoire sac à dos Thor’s Cloak, l’outil de récolte Stormbreaker, le deltaplane Stormbreaker’s Flight, le skin Mighty Thor, l’accessoire sac à dos Mighty Thor’s Cloak, l’outil de récolte Mjolnir reconstruit, le deltaplane Mjlonir Flight, Let the l’emote Hammer Drop et l’écran de chargement Gods of Thunder).

Tous les objets Thor: Love and Thunder dans Fortnite

Qu’est-ce qu’un skin Fortnite ? Ce qui est le meilleur?

Comme toujours lorsque nous publions des actualités de ce type, nous devons vous rappeler le fonctionnement des skins Fortnite :

Les skins Fortnite, comme le reste des accessoires du jeu, ne sont que des modifications esthétiques. Autrement dit, ils ne modifient que l’apparence de notre personnage dans le jeu. Ni l’un ni l’autre n’est « plus fort » ou « meilleur » que l’autre, pour ainsi dire.

Tous les objets skins Fortnite (skins, sacs à dos, pioches…) peuvent être utilisés sans problème dans tous les modes de jeu : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces objets peuvent revenir au store à l’avenir, bien que personne ne sache exactement quand, à moins qu’Epic Games lui-même ne l’annonce, ou à moins que les sections du store ne soient divulguées quelques heures avant la mise à jour quotidienne.

Écran de chargement « Dieux du tonnerre »

Thor et Jane Foster sont venus à Fortnite pour célébrer la première de leur film en salles le 8 juillet. Dans notre guide Fortnite Fortnite, nous vous expliquons comment monter de niveau rapidement pendant le chapitre 3 de la saison 3 afin de pouvoir terminer le Battle Pass.

