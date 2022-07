Skull and Bones a déjà une date : tous les détails du jeu pirate d’Ubisoft

Skull and Bones a résisté sans faire naufrage dans l’océan de l’oubli. Le titre développé par Ubisoft Singapour a été annoncé il y a des années, mais le projet a pataugé jusqu’à ce qu’il trouve enfin son chemin. Désormais, la société française est prête à montrer ses navires, qui lèveront l’ancre à partir du 8 novembre sur consoles et PC. Dans une présentation avant Ubisoft Forward, Netcost a eu l’occasion de découvrir tous les détails à son sujet.

On a beaucoup parlé du modèle économique. Les Français ont précisé qu’il ne s’agit pas d’un jeu gratuit, mais qu’il peut être acheté en tant que titre complet. Ils promettent « une grande quantité de contenu », qui sera distribué via « un ambitieux plan de contenu post-lancement entièrement gratuit »: navires, éléments de personnalisation, défis et bien plus encore.

pirate des mers

La présentation a commencé par une cinématique qui passe en revue les prémisses de l’intrigue du titre. Le protagoniste, que nous pouvons créer et personnaliser, est une personne qui survit dans un monde hostile. La société peut avoir des règles, mais c’est votre décision de vous jeter à la mer. Vivrez-vous comme un pion ou comme un pirate ?

L’action se déroule dans un monde ouvert. Au départ, le personnage commence son voyage avec pratiquement rien, mais au fur et à mesure qu’il remplit des contrats et augmente son niveau d’infamie (système de progression de Skull & Bones), il est possible de construire et d’améliorer différents aspects. Bien entendu, la base jouable est basée sur le combat naval, avec des mécaniques qui se veulent rapides et satisfaisantes. Des aspects tels que l’amélioration des compétences, l’introduction de différentes armes ou cadres de défense entrent en jeu.

Ubisoft met un accent particulier sur l’aspect social de Skull & Bones, qui propose un jeu coopératif et un mode PvP. Cependant, tout le contenu peut être apprécié en solo. Dans tous les cas, le jeu social se reflète dans les différents hubs, qui sont les ports où l’on commerce et où l’on prépare l’expédition. Sans une bonne planification, nous finirons très probablement au fond de la mer.

La voile est plus que l’équipage d’un navire

Outre les différents navires (cargo, navigation, puissance de feu, etc), que nous devons choisir en fonction des missions, il est important de gérer le moral de notre équipage. S’il n’y a pas de nourriture, le mécontentement se répandra parmi l’équipage et la situation peut se terminer par une violente mutinerie. Et que se passe-t-il si le navire coule ? Nous réapparaîtrons peu de temps après et aurons une chance de récupérer au moins une partie du bouton. Bien sûr, d’autres joueurs peuvent le voler si vous êtes négligent pendant une seconde.

L’infamie est gagnée en accomplissant des tâches, des contrats et des chasses au trésor. Au cours de notre voyage, nous croiserons des animaux qui, comme dans de nombreux autres titres d’Ubisoft, vont bientôt nous attaquer. En les terminant, nous pourrons obtenir du matériel pour construire des outils et des améliorations, car l’artisanat sera l’un des points centraux du jeu vidéo. Les ajouts que nous attachons au navire sont également vitaux, puisque c’est dans ces compartiments que nous plaçons la cargaison (nourriture, munitions…).

Quelques éléments à considérer

La voile est toute une aventure, mais aussi un défi dangereux. Lorsque nous voyons un navire ennemi, le couler est une option, même si ce n’est pas toujours la solution la plus intelligente. Gardez à l’esprit qu’une partie de la cargaison coulera avec le bateau. Une autre solution consiste donc à engager l’ennemi, comme dans Assassin’s Creed. La différence est que dans Skull and Bones, l’embarquement est automatique, c’est-à-dire que nous n’allons pas nous battre au corps à corps contre l’équipage rival.

Que faut-il prendre en compte lors de la navigation ? Les navires ennemis, bien sûr, mais il ne faut jamais négliger la nature ou les phénomènes climatiques comme les tempêtes. Dans l’un des gameplay qui a été montré, il nous a été expliqué que la barre située en haut explique le déroulement de la bataille. Dans la mission, ils attaquent une base et tentent de piller et de détruire la base ennemie, alors ils demandent rapidement des renforts.

Les ennemis ont des faiblesses, indiquées en rouge pour les dégâts critiques. Le cercle jaune indique le lieu de la mission, si vous en sortez, l’assaut se termine. Une fois que vous obtenez le butin, vous devez être très prudent : tous les joueurs vont vous poursuivre pour obtenir le butin.

Skull and Bones sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.