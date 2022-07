Baldur’s Gate 3 accueille les bardes dans le cadre du patch 8

Baldur’s Gate 3 continue d’étendre son offre Early Access. Dans le cadre du From Hell Panel qui s’est tenu aujourd’hui, Larian Studios a confirmé la sortie de Of Valor and Lore, le huitième patch du RPG. Parmi les nouveautés, l’introduction du barde se démarque, la nouvelle classe qui vous fera « lancer des phrases précises sur vos ennemis ou jouer des chansons avec vos compagnons au coin du feu ». La stabilité multijoueur s’améliorera également entre ceux qui ont une connexion plus faible. Il sera disponible tout l’après-midi.

Baldur’s Gate 3 Patch 8 : qu’est-ce qui est inclus ?

L’arrivée du Barde rejoint les deux nouvelles sous-classes : College of Valor et College of Knowledge. Le premier est axé sur le combat, où vous pouvez inspirer la bravoure des alliés et influencer leurs statistiques de dégâts. Le second, en revanche, fait de même avec l’art de la magie et de la sorcellerie. Vous pouvez utiliser vos connaissances pour distraire les créatures et les affaiblir.

La musique est une partie essentielle de tout barde. C’est pourquoi la compétence d’interprétation est introduite, ce qui permet à n’importe quelle classe d’utiliser des instruments de musique avec le niveau 4 du don Interprète. Les PNJ réagiront aux compositions de manière… inattendue, vous récompensant même si la chanson leur plaît.

Comme pour le reste de la mise à jour, nous soulignons la possibilité de jouer en tant que Gnome, chose attendue par les adeptes de Baldur’s Gate 3. L’intelligence artificielle a étendu son comportement en fonction du type d’ennemi auquel vous faites face. Des animaux ou des gobelins, par exemple, pourront se regrouper pour combattre et augmenter leurs chances de survie. Et si vous en tuez un à longue distance, vous apprécierez les nouvelles caméras de la mort.

Les fans de personnalisation célébreront les coiffures mises à jour. Larian souligne qu’ils ont peaufiné « tout le monde » pour avoir un nouveau modèle de shader et d’autres améliorations visuelles ; pendant que vous créez votre personnage, vous verrez des lumières et des ombres qui n’apparaissaient pas jusqu’à présent.

Source : communiqué de presse (ICO Partners)