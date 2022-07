Pokémon GO, événement anniversaire : toutes les tâches de recherche et récompenses

Pokémon GO célèbre son anniversaire avec une chaîne de tâches de recherche exclusives. Vous avez jusqu’au mardi 12 juillet à 19h00 (CEST) pour étoffer votre catalogue d’objets et de Pokémon dans votre sac à dos. La possibilité d’obtenir Pikachu et Charmander avec des costumes à thème se démarque.

Toutes les tâches de recherche pour l’événement anniversaire de Pokémon GO

Partie 1

Attrapez 15 Pokémon – Récompense : 15 Poké Ball

Attrapez 5 espèces différentes de Pokémon – Récompense : 10 Super Ball

Réaliser 5 bons lancers – Récompense : 5 Ultra Ball

Réalisez 3 superbes lancers – Récompense : 500 XP

Faire 5 lancers courbes – Récompense : rencontre avec Foongus

Utilisez 10 baies pour vous aider à attraper des Pokémon – Récompense : 500 Stardust

Récompense pour avoir tout terminé : rencontre avec Pikachu déguisé en gâteau et un Pokocho

Partie 2

Jouez avec votre partenaire – Récompense : 5 Razz Berries

Offrez un cadeau à votre partenaire – Récompense : 5 baies de Latano

Prenez une photo avec votre partenaire – Récompense : 5 baies de Pinia

Affrontez un autre entraîneur avec votre partenaire Pokémon pendant qu’il s’aventure avec vous – Récompense : 500 XP

Obtenez 5 cœurs avec votre partenaire – Récompense : rencontre avec Évoli

Obtenez un bonbon en explorant avec votre partenaire – Récompense : 500 Stardust

Récompense pour avoir tout terminé : rencontre avec Salamèche avec un chapeau de fête et 2 500 poussières d’étoiles

Partie 3

Prenez 5 photos de Pokémon dans la nature – Récompense : 5 potions

Prenez une photo d’un Salamèche – Récompense : 5 revivre

Prenez une photo de votre partenaire – Récompense : 5 Poké Ball

Prendre en photo 5 Pokémon différents – Récompense : 500 XP

Prenez une photo d’un Pokémon de type Normal – Récompense : Rencontre avec Meowth

Prenez une photo de 3 Pokémon de type Feu, Eau ou Plante dans la nature – Récompense : 500 Stardust

Récompense pour avoir tout terminé : rencontre avec Pansear et une pierre d’Unova

Partie 4

Faites tourner 5 Poképaradas ou Gymnases – Récompense : 20 Poké Ball

Faites éclore un œuf – Récompense : 3 baies de Frambu dorées

Marche 2 km – Récompense : 3 baies de pinia argentées

Obtenez un bonbon en explorant avec votre partenaire – Récompense : 500 XP

Terminez 5 recherches sur le terrain – Récompense : 3 bonbons rares

Bataille dans les gymnases 3 fois – Récompense : 500 Stardust

Récompense d’achèvement global : rencontre avec Gible et passe de bataille premium

Partie 5

Envoyez 5 cadeaux à vos amis – Récompense : 20 Super Potions

Envoyez 5 cadeaux autocollants à vos amis – Récompense : 35 relances

Transférer 15 Pokémon – Récompense : 500 XP

Combattez dans 2 raids – Récompense : Fast Attack MT

Remportez un raid de niveau 1 ou supérieur – Récompense : Charged Attack MT

Allumez Pokémon 10 fois – Récompense : 500 Stardust

Partie 6

Six tâches de récompense de 1 000 XP chacune

Récompense globale : rencontre avec Rotom, 2 500 XP et 2 500 poussières d’étoiles

Source : IGN