Fortnite x Magic : The Gathering : ce sont vos cartes Secret Lair

La collection Fortnite Secret Lair pour Magic: The Gathering sort en juillet. Nous savons déjà quelle est la liste complète des cartes et quels arts ils auront. Juste en dessous nous vous laissons tous les détails de cette collaboration entre Epic Games et Wizards of the Coast :

Quand sort Magic: The Gathering’s Fortnite Secret Lair ?

The Magic : The Gathering Fortnite Secret Lair Collection sera en vente à partir du 21 juillet 2022 sur le site officiel. Si le prix de la collection Street Fighter Secret Lair fait figure de précédent, la collection Fortnite aura un prix qui oscillera entre 40 et 60 euros. Les terrains sont vendus séparément.

Fortnite x repaire secret

Ce ne sont pas des cartes « originales », pour ainsi dire, mais plutôt des versions artistiques alternatives de cartes telles que Wrath of God ou Etherium Sculptor.

Quelles cartes comprend Fortnite Secret Lair de Magic: The Gathering ?

Voici la liste des cartes Fortnite Secret Lair pour Magic: The Gathering :

Cartes Fortnite Secret Lair

Shrinking Storm : Il s’agit d’une version alternative de Wrath of God.

Supply Llama : Il s’agit d’une version alternative d’Etherium Sculptor.

Dance Battle : Il s’agit d’une version alternative de Dance of Many.

Battle Bus : Il s’agit d’une version alternative de Smuggler’s Copter.

Crack the Vault : Il s’agit d’une version alternative de Grim Tutor.

Battle Royale : Il s’agit d’une version alternative de Triumph of the Hordes.

Le Cube : C’est une version alternative de Planar Bridge.

Cartes Fortnite Secret Lair pour Magic: The Gathering

Terres du repaire secret de Fortnite

Plaines

Île

marais

montagnes

Forêt

Fortnite Secret Lair débarque dans Magic: The Gathering

Fortnite est actuellement dans la saison 3 de son chapitre 3. Dans notre guide de jeu, nous en couvrons tous les angles : nous vous expliquons comment accomplir toutes les missions et comment obtenir le skin Indiana Jones, entre autres. Ne le manquez pas !

Sources : Site Web officiel de Secret Lair, site Web MTG Fandom