L’E3 2023 reviendra à Los Angeles la deuxième semaine de juin avec de nouveaux producteurs

L’E3 reviendra dans la ville des étoiles. L’Entertainment Software Association (ESA) a confirmé que l’édition 2023 se tiendra en personne à Los Angeles, aux États-Unis. Le Convention Center de la ville californienne sera à nouveau le lieu choisi pour attirer l’industrie du jeu vidéo durant la deuxième semaine de juin, sans dates précises. Il suivra un modèle hybride, c’est-à-dire qu’il offrira des opportunités aux participants en personne et à ceux qui sont à la maison.

L’ESA s’associe aux responsables de la PAX pour l’E3 2023

L’organisation bénéficiera de la collaboration de ReedPop, une société de production d’événements chevronnée. Au cours de leur longue carrière, ils ont été chargés de foires telles que PAX, New York Comic Conic et Star Wars Celebration. Dans un communiqué, l’ESA assure qu’ils réuniront « l’industrie mondiale du jeu vidéo pour une semaine d’annonces titaniques triple A, des révélations mondiales qui vont secouer la terre et un accès exclusif au futur des jeux vidéo ».

La pétition « sûre » pour l’enregistrement des médias pour l’E3 2023 commencera plus tard cette année. Ils révèlent que les entreprises, les hôtels, les guides de voyage et la planification d’événements participants seront partagés dans les mois à venir via le site officiel, que vous pouvez visiter sur ce lien.

« C’est un immense honneur et privilège que ReedPop puisse assumer la responsabilité de ramener l’E3 en 2023 », a déclaré Lance Fensterman, président de la société de production. « Avec le support et la confiance de l’ESA, nous construisons un événement de classe mondiale qui sert l’industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et étendue, ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à nos antécédents en tant que leaders de sites Web et d’événements. »

Et qu’en est-il du Summer Game Fest 2023 ?

Avant l’actualité, Geoff Keighley n’a pas hésité à monopoliser une partie des projecteurs. Dans un court tweet, il partage que son cadre de célébration reviendra également en juin 2023 « en tant qu’événement numérique et en personne gratuit pour célébrer l’avenir des jeux vidéo ». Le journaliste n’a pas précisé comment se tiendra ce cadre en face-à-face, alors tout est en l’air moins d’un an après la tenue des deux événements.

