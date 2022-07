Fall Guys dépasse les 50 millions de joueurs en deux semaines

Il y a plus d’une semaine, nous avons annoncé que Fall Guys Free For All, la relance gratuite de Fall Guys, avait attiré plus de 20 millions de joueurs en seulement 48 heures. Deux semaines après sa sortie, nous avons maintenant des chiffres mis à jour qui révèlent que le jeu a maintenant dépassé les 50 millions de joueurs.

Faire l’annonce sur Twitter, le compte officiel de Fall Guys a déclaré « Nous sommes dans l’incrédulité absolue… 50 millions de joueurs en 2 semaines !!! INCROYABLE. MERCI TOUT LE MONDE! »

Fall Guys: Ultimate Knockout a été lancé pour la première fois sur PlayStation 4 et PC le 4 août 2020 et a été offert gratuitement dans le cadre de PlayStation Plus ce mois-là. Le jeu a rapidement gravi les échelons pour devenir le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps tout en se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires sur PC uniquement. Epic Games a annoncé plus tard en 2021 qu’ils acquerraient Mediatonic, le studio derrière Fall Guys.

Enfin, après plusieurs saisons de succès, Fall Guys est sorti sur toutes les plateformes modernes (Switch, PS4/5, Xbox One/Series, PC) en tant que titre free-to-play au succès explosif (comme mentionné, gagnant 20 millions de joueurs en seulement 48 heures). Augmenter ce chiffre jusqu’à 50 millions en deux semaines est tout simplement impressionnant et pose la question de la rapidité avec laquelle le jeu atteindra 100 millions de joueurs.

