NBA 2K23 présente Devin Booker comme couverture pour les éditions standard et numériques de luxe

2K Games a révélé aujourd’hui le nom de l’athlète qui fera la couverture de NBA 2K23. Cette année, l’élu a été Devin Booker, la star des Suns, qui apparaîtra sur les boîtes et l’art promotionnel de l’édition standard et de l’édition numérique de luxe cross-gen. Le tireur de Phoenix a été trois fois All-Star NBA, finaliste de la NBA en 2021 et cette année, il a été sélectionné dans la première équipe All-NBA 2021-22. Sans parler de certaines des réalisations marquantes qu’il accumule, comme ses 70 points au Boston Garden. Des mérites qui la consacrent non seulement comme promesse d’avenir, mais comme réalité consacrée. L’un des visages les plus importants de la ligue.

« Me voir sur la couverture de NBA 2K est un rêve devenu réalité », a déclaré Booker lui-même. C’est également un honneur de partager les couvertures de cette année avec l’emblématique Michael Jordan, qui a changé le jeu pour tous ceux qui sont venus après lui. Même chose avec deux d’entre eux. les plus grandes joueuses de la WNBA de tous les temps, Diana Taurasi et Sue Bird, qui continuent d’avoir une énorme influence sur le terrain. »

L’édition standard sera disponible sur PlayStation® 4 (PS4™), Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC, PlayStation® 5 (PS5™) et Xbox Series X|S. De plus, une version spéciale de l’édition standard est prévue pour plus tard cet automne. Plus d’informations dans les mois à venir; L’édition numérique de luxe donnera accès aux joueurs de l’édition standard sur les générations de consoles PlayStation et Xbox, ainsi qu’au contenu MyTEAM comprenant 10 000 points MyTEAM, 10 jetons MyTEAM, 23 packs promotionnels MyTEAM, des joueurs de couverture (Devin Sapphire Booker et Ruby Michael Jordan), gratuit Agent Option Pack, carte Diamond Jordan Shoe (non mise aux enchères), Ruby Trainer Card Pack. En plus du contenu MyCAREER, qui comprend 10 Skill Boosts pour chaque type de MyCAREER et pour chaque type de boost Gatorade ; une pièce Double XP de 2 heures, 4 t-shirts MyPLAYER Cover Athlete, un sac à dos et un manchon MyPLAYER et une planche à roulettes MyPLAYER conçue sur mesure.