Riot augmente les prix des devises de League of Legends et TFT dans le jeu

League of Legends était à l’avant-garde du jeu gratuit il y a plus de dix ans, offrant de la monnaie dans le jeu et des microtransactions avant qu’il ne devienne la norme généralisée. Les prix des devises dans le jeu sont fixés depuis un certain temps, mais Riot a récemment annoncé une hausse des prix de 10 % en moyenne.

Acheter de la monnaie dans le jeu pour la dépenser dans League of Legends ou Team Fight Tactics devient de plus en plus cher. En Europe, le prix moyen a augmenté de 9,8 %, et ici au Kingdom-Uni, le prix moyen a augmenté de 10,9 %.

Vous pouvez voir les nouveaux prix au Kingdom-Uni dans le tableau ci-dessous :

Ancien prix (GBP) Ancienne devise totale Nouveau prix (GBP) Nouvelle devise totale 5,00 730 4.49 575 10.00 1520 10,99 1450 15h00 2330 20,99 2850 20.00 3080 34,99 5000 35,00 5480 49,99 7250 50,00 7920 99,99 15000

Et voici le tableau comparatif pour l’Europe :

Ancien prix (EUR) Ancienne devise totale Nouveau prix (EUR) Nouvelle devise totale 2,50 310 4,99 575 5,00 650 10,99 1380 10.00 1380 21,99 2800 20.00 2800 34,99 4500 35,00 5000 49,99 6500 50,00 7200 99,99 13500

Ces nouveaux prix entreront en vigueur le 19 août, donc si vous prévoyez de faire des achats en jeu dans LoL ou TFT, vous avez le temps de vous approvisionner avant que les prix n’augmentent.

Selon Riot, ces changements sont dus aux fluctuations monétaires et à l’inflation mondiale.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : C’est toujours malheureux quand quelque chose comme ça se produit, mais ce n’est pas non plus une pratique rare, en particulier pour les jeux en ligne en cours.