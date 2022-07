LEGO The Mighty Bowser, c’est le chiffre de près de 3 000 pièces pour 270 euros

Les jeux vidéo continuent de conquérir l’univers LEGO. Et plus précisément, Nintendo. Après l’ensemble de la princesse Peach et son château, voici que le grand N a annoncé le complément parfait. Un Bowser LEGO qui sera mis en vente le 1er octobre, se compose de 2 807 pièces et est au prix de 269,99 euros.

« Appréciez le véritable pouvoir du roi des Koopas avec LEGO Super Mario The Mighty Bowser », commence sa description. « Une figurine qui comprend de nombreuses caractéristiques uniques telles que les pointes sur la coque, un lanceur de boules de feu et un bouton pour contrôler les mouvements de la tête et du cou de Bowser. Même ses bras et ses doigts bougent ! »

« Avec The Mighty Bowser vient également une plate-forme de combat en briques qui comprend deux tours conçues pour être renversées. Si vous regardez attentivement, vous pourriez même trouver un bloc POW caché. Un excellent cadeau pour tout fan de Super Mario et un plaisir garanti pour tout le monde. « la famille. Un jeu pour adultes avec un guide de construction complexe ».

SEGA et PlayStation LEGOS

La firme danoise ne pêche pas seulement dans les eaux de Nintendo, mais aussi dans celles de SEGA et Sony. Au début de l’année, un spectaculaire ensemble Sonic the Hedgehog a été publié qui a recréé Green Hill Zone, boucle incluse. Il s’élevait à 69,99 euros. Au sein de la famille PlayStation, LEGO a sorti en mai un Longneck de plus de 1 000 pièces inspiré d’Horizon Zero Dawn et d’Horizon Forbidden West. Dans son cas, c’était 79,99 euros.

Le Mighty Bowser établit ainsi le record de pièces et de prix des collections LEGO inspirées des jeux vidéo. Également de ceux de Nintendo, parmi lesquels nous avons déjà vu des constructions de Mario, Luigi, Peach, un bloc de point d’interrogation et même le Château du Kingdom Champignon.