La bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 débutera en septembre

Les fuites précédentes via Amazon indiquaient une date de début en août pour la prochaine version bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2. Cependant, il semblerait que la version bêta ait été repoussée un peu plus près de la date de sortie du jeu en octobre.

Selon le leaker de Call of Duty, Ralph Valve, Activision prévoit de commencer à s’ouvrir pour les tests bêta à la mi-septembre. En raison du contrat en cours de l’éditeur avec Sony, les clients en précommande PS4 et PS5 auront un accès anticipé à la version bêta à partir du 15 septembre. Ensuite, tous les joueurs PlayStation auront la chance de jouer du 17 au 19 septembre.

Ensuite, à partir du 22 septembre, il y aura une version bêta inter-réseaux, qui sera disponible pour les clients en précommande sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Enfin, du 24 au 26 septembre, il y aura une bêta entièrement ouverte sur toutes les plateformes.

Cela laissera à Infinity Ward un mois seulement pour analyser les commentaires et mettre en œuvre les modifications de dernière minute avant la date de lancement de Modern Warfare 2 le 28 octobre.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : La version bêta se produit un peu plus tard que prévu, en supposant que ces informations sont exactes. Chercherez-vous à jouer à la bêta une fois qu’elle commencera ?