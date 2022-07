La mise à niveau de God of War Ragnarok de PS4 à PS5 coûtera 10 euros

Il y a déjà une date pour Ragnarok. Il y a déjà un jour marqué sur le calendrier pour que Kratos entreprenne sa croisade pour le GOTY contre… les dieux nordiques ? Non, plus dur encore. Contre Elden Ring. Sony a confirmé qu’il n’y aura plus de retards et que God of War Ragnarok sera mis en vente le 9 novembre 2022. Mais comme pour la plupart des jeux en raison du manque de stock PS5 (il n’y aura pas de consoles avant 2024), ses développeurs ont a préféré que ce soit un jeu intergénérationnel et qu’il sorte sur toutes les plateformes possibles, qu’elles soient nouvelles ou anciennes. Par conséquent, la nouvelle aventure de Ghost of Sparta sortira sur PS4 et PS5, bien que nous devrons payer si nous voulons passer du premier au second.

Pour être plus clair, si nous achetons God of War Ragnarok pour PS4 et plus tard nous obtenons une PS5, pour mettre à jour le jeu vers la version PS5 et profiter de ses améliorations graphiques et de performances, nous devrons passer par la case. Cela a été clarifié par Sony sur le blog PlayStation : « Si vous achetez l’édition standard de God of War Ragnarok pour PS4, vous pouvez la mettre à niveau vers la version PS5 pour 10 $ (ou l’équivalent dans la devise de votre pays). »

God of War Ragnarok et ses 3 éditions spéciales

Sony perpétue ainsi la politique qu’il a présentée avec Gran Turismo 7. Avec lui, la version PS4 coûte 69,99 euros et la version PS5 est à 79,99 euros, proposant un upgrade de l’un à l’autre d’une valeur de 10 euros. Dans tous les cas, God of War Ragnarok aura 3 éditions collector différentes et toutes trois incluent un code pour les deux consoles, la décision ne devrait donc concerner que les acheteurs de la version standard. Enfin, nous vous rappelons de rester à l’écoute car les précommandes ouvrent le 15 juillet pour les éditions spéciales (elles sont livrées avec une réplique de Mjolnir, le marteau emblématique de Thor !).