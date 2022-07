Millie Bobby Brown veut plus de morts dans Stranger Things : « Nous devons être Game of Thrones »

La quatrième saison de Stranger Things s’est terminée le 1er juillet avec la première du volume 2 sous la forme de deux épisodes épiques qui, bien qu’ils aient clôturé certaines intrigues, ont tout laissé ouvert pour la cinquième et dernière saison de la série. Un show qui nous a laissé de grands moments mais qui, selon son personnage principal, Millie Bobby Brown, n’a pas fini d’exploser dramatiquement. À tel point que l’actrice elle-même réclame plus de morts : « Nous devons être Game of Thrones. »

Matt Duffer dit que Hawkins n’est pas Westeros

Ainsi, après l’avant-première de Stranger Things 4, Millie Bobby Brown s’est entretenue avec The Wrap de la surprotection de la série avec ses protagonistes, plaisantant et assurant que « l’autre soir, on n’a même pas pu faire de photo de groupe car on était environ 50 Je me disais ‘tu dois commencer à tuer des gens’. Les frères Duffer sont deux maudlins qui ne veulent tuer personne. Nous devons être Game of Thrones », chose qui s’est vérifiée après la fin de la quatrième saison.

Peu de temps après, le co-créateur de la série, Matt Duffer, a répondu au commentaire de Millie Bobby Brown : « Comment Millie nous a-t-elle appelés ? Il a dit que nous étions larmoyants. C’est hilarant. Faites-nous confiance, nous avons exploré toutes les options à la table des écrivains. Hypothétiquement, si vous tuez Mike, c’est déprimant. Nous ne sommes pas Game of Thrones, c’est Hawkins, pas Westeros. La série n’est plus Stranger Things parce qu’il faut la traiter de façon réaliste, non ? » conclut l’un des responsables de la série à succès Netflix.

Nous verrons si dans la cinquième et dernière saison, les Duffers osent faire de Hawkins un véritable carnage ; Bien sûr, les choses ne se présentent pas très bien pour ses protagonistes…

