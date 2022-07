God of War Ragnarok montre ses éditions Jotnar, collector et deluxe

Il y a déjà une date pour le retour du dieu de la guerre et du nouveau fléau du panthéon nordique. God of War Ragnarok sortira sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022 et sera accompagné de jusqu’à quatre éditions différentes, dont trois éditions collector. La seule chose qui n’est pas encore officielle est le prix de chacun, mais pour le plus important, celui qui accompagne une réplique de Mjolnir, le marteau emblématique de Thor, les réservations ouvriront le 15 juillet. Passons-les tous en revue :

Édition de lancement de God of War Ragnarok

Si nous achetons la version standard de God of War Ragnarok, en plus de notre copie du jeu, nous recevrons deux costumes supplémentaires :

Robe de neige surélevée pour Atreus

Armure de neige surélevée pour Kratos

God of War Ragnarok édition numérique de luxe

L’édition collector pour ceux qui achètent numériquement serait l’édition God of War Ragnarok Digital deluxe, qui apporte ce qui suit :

Jeu complet pour PS4 et PS5

Mini-livre d’art numérique Dark Horse

Armure de Kratos de la vallée sombre (costume)

Habit d’Atrues de la Vallée Sombre (costume)

Bande originale numérique officielle de God of War Ragnarok

Poignée de hache Dark Valley (skin de hache Léviathan)

Poignée d’épées de la vallée sombre (skin pour les lames du chaos)

Édition Collector de God of War Ragnarok

Pour en revenir au format physique, voici l’édition Collector de GoW Ragnarok :

Un boîtier en acier

Carte en tissu d’Yggdrasil

Figurine des jumeaux Vanir

Boîtier Steelbook avec motifs ours et loup (sans disque)

Code imprimé pour God of War Ragnarok sur PS4 et PS5

Réplique Mjölnir de 16 pouces de l’arme signature de Thor

Ensemble de dés nains (finition bois dans un sac de symboles Yggdrasil)

Vanir jumeaux figurines de 2 pouces (complétant les frères huldra des jouets en bois Atreus, faisant partie de l’édition Collector de God of War)

Et puis aussi, en numérique, ça nous apporte ceci :

ensemble d’avatars

Thème pour PlayStation 4

Mini-livre d’art numérique Dark Horse

Armure de Kratos de la vallée sombre (costume)

Vêtement d’Atrée de la Vallée Sombre (costume)

Bande originale numérique officielle de God of War Ragnarok

Poignée de hache Dark Valley (skin de hache Léviathan)

Poignées d’épée de Dark Valley (skin pour les Lames du Chaos)

God of War Ragnarok Édition Jotnar

Mais il y en a un au-dessus du collector, un ultrapremium, le God of War Ragnarok Jotnar Edition, avec quelques variations par rapport au précédent :

Un boîtier en acier

Réplique de MjölniText

Carte en tissu d’Yggdrasil

Figurine des jumeaux Vanir

Code imprimé pour God of War Ragnarok sur PS4 et PS5

L’ensemble d’épingles Hawk, Bear et Wolf (Faye, Kratos et Atreus)

Anneau légendaire de Draupnir conservé dans un sac en tissu rouge

Disque vinyle 7 pouces avec la musique de Bear McCreary (deux chansons)

Brok’s Dice Set (avec finition métallique et garniture bleue, avec la marque Huldra Brothers)

Et numériquement, l’édition Jotnar apporte ce qui suit :