Tenoch Huerta répond ironiquement aux fuites de Namor dans Black Panther 2

Avec la sortie imminente de Thor : Love and Thunder dans les salles, les yeux des fans se tournent maintenant vers la prochaine grande sortie de Marvel Studios, qui n’est autre que le très attendu Black Panther : Wakanda Forever, une suite du film primé Black Panther qui servira, quant à lui, d’hommage au regretté Chadwick Boseman, jusqu’à présent T’Challa dans l’UCM. Même ainsi, on sait peu de choses sur cette production au-delà de quelques fuites d’arts promotionnels de ses protagonistes, parmi lesquels Namor, le roi de l’Atlantide, qui apparaîtrait dans le film joué par l’acteur Tenoch Huerta. Maintenant, et après les récentes fuites sur le personnage et son interprète, l’acteur lui-même a réagi à ces rumeurs de manière ironique à travers ses réseaux sociaux.

Tenoch Huerta se moque des fuites présumées

Ces derniers jours, un nouvel art promotionnel pour Black Panther : Wakanda Forever est apparu sur Internet dans lequel on peut voir un Namor d’origine aztèque ou maya. C’est ainsi que le trahissent les différents accessoires et pièces de son costume « minimum », ainsi qu’une nouvelle apparence à l’aspect plus cérémoniel. Que ces fuites soient vraies ou non, Tenoch Huerta lui-même a réagi sur Twitter en publiant une image hilarante.

« Des images de Tenoch ont fuité… », a écrit Tenoch Huerta lui-même à côté d’une image de Triton Man (Mermaid Man) de la série animée SpongeBob SquarePants. Un message qui nous invite à ne pas croire tout ce qui semble fuiter sur Internet malgré le fait qu’il existe de nombreux médias importants qui ont fait écho à un tel art promotionnel et qui semblent totalement réels.

Il faudra attendre les premières bandes-annonces ou, directement, la première de Black Panther : Wakanda Forever le 11 novembre 2022 pour savoir si Tenoch Huerta joue Namor à l’UCM.

Source | The Direct