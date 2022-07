Kazuki Takahashi, créateur de Yu-Gi-Oh!, retrouvé mort à 60 ans

NHK, le diffuseur public japonais, a confirmé que le corps de Kazuki Takahashi avait été retrouvé le 6 juillet 2022 flottant près de la côte de la ville de Nago, sur l’île d’Okinawa. Les garde-côtes l’ont sauvé des eaux peu profondes avec du matériel de plongée à 10h30, mais n’ont rien pu faire pour lui. La police japonaise enquête actuellement sur ce qui s’est passé.

A 60 ans, Kazuki Takahashi est surtout connu comme le mangaka qui nous a donné Yu-Gi-Oh!, la première série maison qu’il a publiée et qui est rapidement devenue un succès international entre 1996 et 2004. Depuis, Takahashi a passé l’essentiel de son temps le temps de développer la franchise à partir d’autres fronts et rôles. Superviseur des nombreux spin-offs de Yu-Gi-Oh!, comme la série ARC-V, avec Shin Yoshida et Naohito Miyoshi, l’auteur est également encouragé à écrire de temps en temps, comme ce fut le cas avec l’un des le plus manga, The Dark Side of Dimensions. Le jeu vidéo le plus récent de la franchise est Yu-Gi-Oh! Master Duel, sorti en 2022.

Né en octobre 1963 à Tokyo, Takahashi a grandi entre Ultraman et la série Fujiko Fujio, des influences qui ont fait de lui à jamais un amateur invétéré de manga et d’anime. Son premier manga était une adaptation de l’anime Go-Q-Choji Ikkiman (1986) et à part Yu-Gi-Oh! Il a publié ses propres œuvres et one-shots tels que Tokio no Taka, The Comiq (2018) ou Secret Reverse (2019). Mais en plus, le mangaka a toujours été un adepte du mahjong et des jeux de rôle et de table, étant un grand promoteur du jeu de cartes Yu-Gi-Oh !

Que nous apprécions sa création à travers l’anime, les cartes ou les jeux vidéo, il n’y a plus qu’à remercier Kazuki Takahashi pour tout ce qu’il nous a donné et nous donnera. Car au-delà de la tragédie, l’héritage de son œuvre vivra dans le futur, tout comme les souvenirs des bons moments qu’il nous a donnés, qui resteront toujours avec nous. Repose en paix.

Source | Crunchyroll