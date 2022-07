The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est retiré de la liste ce week-end

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience shadow-dropped sur PS5 et Xbox Series X|S le mois dernier, donnant aux propriétaires de consoles un aperçu du potentiel d’Unreal Engine 5. Moins d’un mois après le lancement, cependant, la démo est retirée de la liste , ce qui indique que vous avez jusqu’à ce week-end pour ajouter le titre à votre bibliothèque.

Tel que rapporté par le compte Twitter axé sur les jeux Wario64The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience devrait être retiré des conférences Xbox et PlayStation le samedi 9 juillet – moins d’un mois après ses débuts le 12 juin lors de la conférence de lancement du Summer Game Fest.

Malheureusement, la démo complète n’a jamais été publiée pour PC, ce qui indique qu’une fois retirée de la liste, il n’y aura plus d’option tierce pour la télécharger. c’est donc maintenant votre dernière chance d’ajouter le jeu à votre bibliothèque. Heureusement, une fois ajouté, vous pouvez supprimer et réinstaller le jeu à votre guise – du moins dans un avenir prévisible.

Pour les non-initiés, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est « une démo technologique interactive cinématographique et ouverte gratuite, repoussant les limites qui combine la puissance de la PlayStation 5 avec UE5 » et se décrit comme « l’avenir de l’interactivité contes et divertissements ». Bien que n’étant pas la démo la plus performante, elle était sans aucun doute impressionnante et, en tant que telle, sa suppression des conférences est décevante.

