Metallica réagit à l’utilisation de son thème Master of Puppets dans Stranger Things 4

Avec la première du volume 2 de Stranger Things 4, nous avons pu profiter de l’un des moments les plus épiques de la série Netflix. Et c’est que, comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce des deux derniers épisodes, Eddie Munson brandit une guitare électrique dans le monde à l’envers pour jouer le hit classique de Metallica Master of Puppets avec un but héroïque. Eh bien, le groupe de thrash metal lui-même a réagi à une scène aussi épique : « C’est cool cette folie ? ». Nous avertissons des spoilers pour l’épisode The Piggyback du paragraphe suivant.

Master of Puppets revient au premier rang sur iTunes

Ainsi, lors des derniers événements de la quatrième saison de Stranger Things, Eddie Munson (Joseph Quinn) joue le classique du métal Master of Puppets de 1986 – l’année où, précisément, se déroulent les événements de cette saison – pour attirer les monstrueuses chauves-souris du monde à l’envers et donner à ses amis l’opportunité d’accéder au manoir de Vecna.

Depuis la diffusion de l’épisode, Master of Puppets est revenu au numéro 1 des charts grâce à la grande popularité de la série, à laquelle le groupe lui-même a réagi très positivement, remerciant que leur thème ait été utilisé de manière aussi spectaculaire et scène mémorable: «La façon dont les Duffer Brothers ont incorporé la musique dans Stranger Things a toujours été dans une autre division, nous étions donc plus que ravis qu’ils aient non seulement inclus Master of Puppets dans la série, mais qu’ils aient construit une scène si fondamentale autour d’elle », ont-ils assuré auprès de Metallica.

« Nous étions tous excités de voir le résultat final et quand nous l’avons vu, nous avons été totalement époustouflés… C’est tellement extrêmement bien fait, à tel point que certaines personnes ont pu deviner la chanson rien qu’en regardant quelques secondes de Joseph Les mains de Quinn dans la caravane ! Quel cool fou est-ce? C’est un honneur incroyable d’être une partie si importante du voyage d’Eddie et une fois de plus d’être en compagnie de tous les autres artistes incroyables présentés dans la série. »

Source | Écuyer