Tortillaland 2 : Tous Les Participants Confirmés à Ce Jour

Minecraft est de retour sous les projecteurs avec le retour de deux des séries les plus connues mettant en vedette les streamers et créateurs de contenu les plus populaires d’France. Après l’annonce de la saison 5 de Karmaland, il est temps d’accueillir TortillaLand 2, qui a déjà confirmé certains de ses premiers participants. Chez Netcost, nous mettrons à jour tous les noms au fur et à mesure qu’ils seront révélés.

Personne ne serait surpris du retour d’Ibai Llanos ou d’Auronplay, qui est l’un des principaux organisateurs de l’événement. Pendant ce temps, des streamers comme DJMariio, El Mariana ou Axoxer ont été officiellement présentés. D’autres relèvent du plausible et certains sont presque sûrs, mais dans la liste suivante, nous vous montrons ceux qui seront oui ou oui.

Qui participera à TortillaLand 2 ?

DJMario

Karchez

Axozer

La Marianne

Spreen

barbecue

Et qui pensez-vous ne manquera pas TortillaLand 2? Auronplay, Biyín, Juan Guarnizo. AriGameplays, Ibai Llanos ou xTheFocusx sont parmi les plus sûrs.

TortillaLand 2 n’a pas encore révélé la date de début de la série, bien que les organisateurs aient l’intention de continuer à annoncer les prétendants au cours des prochains jours et semaines. Ce qui est clair, c’est que des choses arrivent, des choses sous forme de streamers et de divertissements. Ce sont eux qui ont participé à l’édition de l’année dernière.

Karmaland 5, pour sa part, débutera le 9 juillet et aura également Minecraft comme jeu vidéo principal. Certains lieux sont entrevus dans la bande-annonce, tandis que les organisateurs ont commencé à dévoiler qui participera à cette édition. Êtes vous curieux? Jetez un œil à la liste des participants jusqu’à présent qui aideront à construire des mondes Minecraft à partir de ce mois-ci.

Minecraft est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles iOS et Android. Le jeu de Mojang reste l’un des plus aboutis du marché.

Source | Tortilla Land 2