Un autre leaker de Nintendo affirme que Switch Pro sera bientôt révélé

Pas plus tard qu’hier, nous avons signalé une nouvelle rumeur ravivant l’idée qu’une Nintendo Switch Pro est en route. À la suite de cela, un autre bailleur qui a dans le passé correctement divulgué du matériel Nintendo affirme maintenant qu’un Switch Pro devrait être annoncé vers la fin de l’été.

Cette dernière fuite provient du forum chinois Baidu (et traduit par l’utilisateur de ResetEra Biosnake) où GraffitiMAX – qui a précédemment divulgué la version Splatoon 3 récemment annoncée de la Nintendo Switch OLED – a affirmé que Nintendo prévoyait d’annoncer la très insaisissable Nintendo Switch Pro quelque temps au cours du prochain mois de septembre.

Très peu de détails ont été partagés autrement, bien que GraffitiMAX ait taquiné que « L’aube des 60 images » est en route vers Switch. Bien sûr, le Switch est capable d’atteindre 60 ips dans de nombreux titres, et donc ce que GraffitiMAX pourrait suggérer est une forme de correctif de mise à niveau pour les titres 30 ips précédemment publiés tels que Breath of the Wild et Animal Crossing.

Comme pour toutes les fuites précédentes de Switch OLED, les choses doivent être prises avec une pincée de sel. Cela étant dit, quand il y a de la fumée, il y a du feu, et actuellement il y a pas mal de fumée dans l’air – nous devrons donc simplement attendre et voir.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Pensez-vous qu’un Switch Pro arrive ? Quelles mises à jour aimeriez-vous voir arriver ? Quels jeux aimeriez-vous voir passer à 60 images par seconde ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.