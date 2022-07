La chaîne boutique Wii et la boutique DSi ressuscitent après plusieurs mois "d’entretien"

« La chaîne boutique Wii et la boutique Nintendo DSi sont actuellement en cours de maintenance. Nous fournirons une mise à jour à une date ultérieure. » Ce sont les déclarations qu’un représentant de Kyoto a partagées avec Eurogamer lorsqu’il a été interrogé sur la fermeture soudaine des deux stores. Plusieurs mois se sont écoulés depuis mars, mais la « prochaine date » est enfin arrivée et Nintendo a redémarré ces plateformes en ligne.

L’information provient de GameXplain, qui a partagé dans une vidéo que la chaîne boutique Wii et la boutique Nintendo DSi sont revenues à la vie, et que Nintendo elle-même n’a absolument rien dit à ce sujet. Silence, muet pour une réponse, ils l’ont gardé très calme. Bien sûr, la boutique Wii a cessé d’autoriser les achats en 2019, mais tous les utilisateurs qui avaient précédemment acheté un produit pouvaient toujours télécharger leurs programmes et jeux vidéo.

On sait, car Nintendo l’a prévenu, qu’à un moment donné la possibilité de télécharger les jeux n’existera plus. Cependant, à ce jour, ils n’ont pas fourni de fenêtre ou de date plus précise.

Wii U et Nintendo 3DS fermeront également leurs stores

Ce sera en mars 2023 que Nintendo mettra un terme au parcours commercial de ses jeux numériques sur Wii U et 3DS. La société japonaise a annoncé qu’à partir de cette date, il ne sera plus possible d’acheter plus de titres ou de télécharger du contenu gratuit ou des démos. Dans le même communiqué, ceux de Mario ont bien souligné qu’il serait possible de télécharger du contenu précédemment acheté, du moins dans un « futur proche ». Puis, à un moment encore à déterminer, cette possibilité disparaîtra également.

Nintendo Switch a son eShop, bien qu’aucun jeu vidéo sur console virtuelle ne soit inclus, puisque les classiques sont intégrés à son service Nintendo Switch Online.

Source | GameXplain (via VGC)