Star Wars : The Mandalorian 3 enregistrera des scènes supplémentaires

Le tournage de la troisième saison Star Wars : The Mandalorian est déjà terminé, mais il n’est pas surprenant que l’équipe créative et les interprètes se retrouvent pour enregistrer quelques scènes supplémentaires. Dans le cas de la production Lucasfilm, l’actrice Katee Sackhoff, Bo-Katan dans la série, a posté une vidéo sur Instagram s’excusant de ne pas pouvoir assister à la Denver Fan Expo en raison de ses engagements professionnels. Cet engagement professionnel est évidemment la nouvelle saison de Mando.

« J’ai fini par travailler beaucoup, bien plus que prévu sur une petite série que nous connaissons et aimons tous, ce qui m’a rendu difficile d’arriver à temps à la convention. Ceci est le chemin ».

Bespin Bulletin, l’un des sites Web spécialisés Star Wars les plus fiables, a publié qu’en mars dernier, certaines de ses sources lui avaient dit qu’il était prévu de reprendre le tournage cet été, bien qu’elles n’aient pas expliqué s’il s’agissait de reshoots ou d’autres séquences telles que Une fois, ils n’avaient pas pu enregistrer pendant le tournage original.

Bo-Katan dans The Mandalorian.

Pedro Pascal, sur le tournage de The Last of Us

Gardez à l’esprit que Pedro Pascal, le leader de la série, a été occupé à filmer The Last of Us de HBO. Considérant que le processus de tournage de la production basée sur le jeu Naughty Dog s’est récemment terminé, on ne sait pas dans quelle mesure il a été impliqué dans The Mandalorian 3.

The Mandalorian, qui a déjà été renouvelé pour une quatrième saison, sera présenté en première sur Disney+ en février 2023. Avant cela, Star Wars : Andor, la préquelle de Rogue One, fera ses débuts ce 31 août. Quant au spin-off Ahsoka, L’idée de Lucasfilm est d’être vue en 2023. Pour cette année-là, l’une des séries récemment annoncées, Star Wars : Skeleton Crew, est également au calendrier. Il reste donc Star Wars pour un temps.

Source | Bulletin Bespin