God of War : le dieu de la guerre et sa rédemption dans la mythologie nordique

Kratos est avec nous depuis près d’un quart de siècle, brisant des crânes, mutilant des corps et prouvant qui est le vrai patron de l’Olympe. Pleine de colère et de vengeance et après avoir vaincu son propre père, une scène finale nous a laissé entrevoir que Kratos était toujours en vie, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il l’a fait pour revenir de la meilleure façon possible. En 2018, le fantôme de Sparte abandonne les lames du chaos pour une hache nordique dans un jeu d’action pur et simple qui réinvente et propose une nouvelle version de l’infatigable et vengeur Kratos.

Cette fois plus humain et moins dieu, un père à part entière qu’on n’a pas revu depuis sa relation avec Calliope, mais sans perdre un iota de ce qui le rendait grand autrefois : la brutalité. La PS4 a reçu une réinvention de God of War située cette fois dans la mythologie nordique (en grec, elle est devenue incontrôlable), avec un changement de perspective dans la caméra et dans la mobilité agile et frénétique qui a émergé il y a deux générations.

Heureusement, la légende de Kratos se répand plus tôt que tard avec God of War Ragnarok, la suite directe du titre de 2018 qui nous promet une confrontation brutale contre Thor et compagnie et qui a déjà une date confirmée : il sortira le 9 novembre, 2022 Kratos n’est pas en retard et ose avec Elden Ring, le grand nom de l’année avant laquelle il semblait, tout le monde préférait attendre 2023. Qui d’autre pour l’affronter, non ?