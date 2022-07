Le patron de Blizzard défend les microtransactions de Diablo Immortal

Blizzard Entertainment a été frappé par une tempête de controverses pendant des années. En plus des accusations de harcèlement sexuel et de travail dans l’environnement de travail, la tempête qui ravage l’entreprise nord-américaine ne s’est pas apaisée avec le lancement de Diablo Immortal, le jeu gratuit pour PC et appareils mobiles iOS et Android. Le système de microtransaction du jeu est controversé depuis son lancement, mais dans une interview au Los Angeles Times, le directeur général de Blizzard a défendu le modèle.

Lors de la description de la monétisation, le studio a suivi cette philosophie, selon les mots d’Ybarra : « Comment pouvons-nous offrir une expérience Diablo gratuite à des centaines de milliers de personnes où ils peuvent littéralement faire 99,5 % de tout dans le jeu ? » Selon le dirigeant, la monétisation est intégrée à la fin de partie.

« La philosophie a toujours été de diriger avec un excellent gameplay et de faire en sorte que des centaines de millions de personnes puissent profiter de toute la campagne sans frais. Je pense que c’est une bonne introduction à Diablo. »

Avis Bombing sur Metacritic

Un des phénomènes qui sévit depuis quelques années est le review bombing, qui consiste à bombarder des jeux qui génèrent un certain mécontentement avec des critiques négatives et des scores excessivement bas. Diablo Immortal en a été l’une des victimes, au point que sa chute libre l’a placé parmi les moins bien notés par Blizzard Entertainment sur Metacritic. Au moment où cette news est écrite, la note du jeu est de 0,4/10.

Suite à la sortie de Diablo Immortal viendra un nouveau jeu dans la saga, le très attendu Diablo IV. Cette livraison, qui a été retardée en raison de problèmes au sein de l’entreprise (avec un changement de directeur en cause), est prévue pour 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.

