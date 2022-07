Splatoon 3 aura un modèle spécial de Nintendo Switch OLED

Nintendo a annoncé l’édition Splatoon 3 du modèle Nintendo Switch OLED, une console inspirée du jeu vidéo fou développé par les Japonais. L’appareil est conçu avec des images « dans le plus pur style Tintelia ». De plus, il comprend un contrôleur Joy-Con bleu et un jaune dégradé, avec un dos blanc, de la même couleur utilisée dans le dock, décoré de graffitis. Sur ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce officielle et apprécier sa finition en détail.

Bien que 2022 ait été marquée par des retards (suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild incluse), Nintendo Switch a maintenu un rythme de sorties constant. Le prochain sur le calendrier est Xenoblade Chronicles 3, mais la chaleur estivale va le calmer avec Splatoon 3, prévu pour le 9 septembre. La console, en revanche, sera mise en vente quelques jours plus tôt, le 26 août.

La Nintendo Switch OLED Model Splatoon 3 Edition ne sera pas le seul appareil qui accompagne le jeu vidéo. Le jour même de son arrivée en store, les joueurs pourront se procurer une manette Pro et un étui, deux produits inspirés du travail de ceux de Kyoto.

C’est Splatoon 3

Splatoon 3 promet des batailles territoriales à 4 contre 4, qui se dérouleront à la fois dans des lieux inédits et dans des scénarios déjà apparus dans les livraisons précédentes. L’objectif des équipes sera de couvrir le plus de terrain possible avec de l’encre, tandis que les prétendants déploieront leur arsenal d’armes et d’objets.

Le jeu n’est pas seulement axé sur le multijoueur, car il propose également une campagne solo. Avec l’agent 3, les joueurs devront affronter les terribles octariens voyous.

Quant au modèle OLED de la console, il monte un tel écran, comprend un stockage interne de 64 Go, un port de câble LAN et un support réglable.

Source | Nintendo