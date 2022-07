Yuji Naka supprime Sonic Designer de la photo pour célébrer l’anniversaire de NiGHTS

Yuji Naka, le célèbre créateur de la saga Sonic the Hedgehog ou NiGHTS, est à l’affiche de plusieurs polémiques depuis quelques mois à la suite de ses déclarations sur Balan Wonderland et Square Enix. Et c’est que le créatif japonais a directement accusé ladite société d’avoir lancé le titre inachevé, en étant au courant, ce qui a amené Naka à se retrouver en dehors de l’équipe et à intenter une action en justice auprès des responsables. Désormais, Yuji Naka lui-même a retiré le designer de Sonic, Naoto Ohshima, d’une photo qu’il a postée sur les réseaux sociaux pour le vingt-sixième anniversaire de NiGHTS, ce qui a suscité une nouvelle polémique autour de sa silhouette.

Yuji Naka ouvre de nouveaux fronts controversés

« Joyeux anniversaire, NiGHTS ! Il y a 26 ans, NiGHTS était annoncé lors de ce dévoilement d’un nouveau logiciel pour la Sega Saturn. Bomberman et Enemy Zero ont été annoncés ensemble. Récemment, j’ai utilisé FPV dans le ciel avec un drone comme NiGHTS », a écrit le créatif japonais avec deux photographies, dont l’une montre la silhouette noire de Naoto Ohshima, son ancien partenaire.

Et c’est qu’Ohshima a également travaillé sur Balan Wonderland en tant que créateur de personnages, ce qui suggère que la relation entre les deux ne s’est pas très bien terminée après le départ de Naka. Ohshima s’est peut-être positionné en faveur de Square Enix ? Pour le moment on ne sait pas, même s’il semble que Balan Wonderland, l’une des plus grosses déceptions parmi les jeux vidéo sortis l’année dernière, continue de faire des ravages autour de Yuji Naka.

Rappelons que NiGHTS a été mis en vente au Japon le 5 juillet 1996, alors un titre aussi coloré vient de fêter ses 26 ans, donnant lieu à une saga avec des suites, des remasters, des bandes dessinées et même des pachinkos. Depuis 2007, année de la sortie de NiGHTS : Journey of Dreams, on ne sait plus rien sur d’éventuels nouveaux épisodes.

Source | Eurogamer