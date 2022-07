Horizon Forbidden West améliore ses performances sur PS5 grâce au support VRR et HFR

Horizon Forbidden West continue d’offrir de nouvelles options graphiques aux fans. Le patch 1.17, désormais disponible en téléchargement sur PS5 et PS4, apporte la prise en charge tant souhaitée du taux de rafraîchissement variable (VRR) et du taux de rafraîchissement élevé (HFR) à la version nouvelle génération. Avec un moniteur compatible, vous pouvez profiter de performances jusqu’à 120 Hz.

Plus précisément, Guerrilla Games souligne que l’arrivée du VRR « améliore la mise à l’échelle dynamique de la résolution » à 60 Hz. Cependant, lorsque VRR rencontre HFR, la cible de fréquence de rafraîchissement varie entre 60 Hz et 120 Hz. Cela vous permet de jouer à haute performance sans percevoir la danse constante du cadre. De plus, un autre paramètre graphique est incorporé, appelé « Balanced », qui réduit le taux de rafraîchissement à 40 Hz sur les téléviseurs pris en charge.

Le patch corrige une multitude de bugs trouvés au cours de l’expérience. Nous vous laissons avec le plus remarquable ci-dessous.

Mise à jour 1.17 d’Horizon Forbidden West : Faits marquants

Suppression des icônes d’exclamation lorsque toutes les compétences ont été déverrouillées et que vous avez encore des points de compétence à utiliser.

Correction d’un bug dans le trophée « tous les types de machines scannés » qui ne se déverrouillait pas si vous aviez encore des machines à scanner dans le nouveau jeu plus.

Correction d’un bug où changer l’action « s’accroupir/glisser » sur le bouton R1 la rendait inutilisable.

Correction de plusieurs plantages.

Correction d’un problème où les flèches élémentaires des arcs entièrement améliorés détruisaient les barils au lieu de les faire exploser.

Correction d’un problème dans la quête principale « The Broken Sky » où Dekka se tenait parfois derrière le trône d’Hekarro pendant l’objectif « Parler à Dekka ».

Correction d’un bug dans la quête principale « Les Ailes des Dix » où l’objectif « Vaincre Regalla » ne se mettait pas à jour.

Correction d’un bug dans la quête secondaire « L’ombre de l’Ouest » où l’objectif « tuer Vezreh et ses machines » ne se mettait pas à jour.

Source : Reddit