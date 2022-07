Voici The Division: Resurgence, le nouvel épisode canon de la saga pour les appareils iOS et Android

Ubisoft dévoile Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nouveau chapitre de la franchise Massive Entertainment qui offrira « une perspective unique sur les événements essentiels » qui se sont déroulés dans les deux épisodes principaux. Le jeu arrivera bientôt sur les appareils iOS et Android dans le cadre de l’engagement de la société française sur le marché mobile. Vous pouvez voir sa bande-annonce de révélation en haut de cette actualité.

Tout ce que nous savons sur The Division Resurgence

The Division Resurgence est un jeu de tir à la troisième personne qui ramènera les joueurs là où tout a commencé : New York. Il le fera dans une version contemporaine de la ville, après l’origine de la crise que nous avons vue dans l’original. Ce sera canon, c’est-à-dire qu’il fera partie de l’arc de l’intrigue de la saga. Nous pouvons nous attendre à « une histoire autonome » se déroulant « dans un vaste monde ouvert » que nous pouvons « errer librement ». Il n’a pas transpiré quelles parties de la carte nous pouvons visiter, bien que pendant la bande-annonce, nous puissions voir certains des quartiers connus, tels que la Cinquième Avenue.

Regardez d’abord la faction Freeman, qui fera ses débuts dans The Division: Resurgence.

Dans un communiqué, la société souligne que l’offre sera similaire à ce que l’on retrouve sur la console. Nous pourrons jouer aux activités de la ville et aux missions du mode histoire en solo et en coopération. Ils soulignent que « tous les modes de jeu » connus dans la franchise sont utilisés et les étendent avec des équipements inédits.

Son apparition sur les appareils mobiles nécessite une adaptation des commandes à l’écran tactile. Ils assurent que The Division Resurgence « est en cours de création et d’optimisation » avec « des contrôles et une interface conçus pour assurer une expérience fluide » sur cette plateforme.

Voulez-vous être l’un des premiers joueurs à l’essayer ? Dans ce lien, vous pouvez vous inscrire pour participer aux premiers tests privés. Pour le moment, sa date de lancement n’a pas été confirmée ni quel sera le modèle économique choisi.

Source : communiqué de presse (Ubisoft)