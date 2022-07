Ubisoft Forward revient le 10 septembre

Ubisoft avait déjà annoncé qu’il en révélerait plus sur l’avenir de la série Assassin’s Creed en septembre 2022, mais il semble qu’Ubisoft prévoit d’en montrer plus que cela. La société vient de programmer un événement Ubisoft Forward pour le 10 septembre, il y a donc de fortes chances que nous ayons des nouvelles de plusieurs jeux à venir.

Comme d’habitude, Ubisoft organisera un événement pendant l’été pour montrer sur quels jeux l’éditeur et ses studios ont travaillé. Habituellement, la conférence annuelle a lieu pendant l’E3, en juin. Cependant, avec l’E3 annulé en 2022, Ubisoft a un peu repoussé ses révélations.

On ne sait pas quels jeux seront présentés lors de l’événement, mais nous avons des indices pour quelques-uns. En mars, Tom Henderson a affirmé que l’éditeur prévoyait une énorme conférence de jeux, et cela pourrait bien être le cas. La liste comprend de nombreux jeux, nous ne les verrons donc peut-être pas tous lors de l’événement.

Certains de ces jeux sont des titres déjà annoncés, comme Skull and Bones, Avatar : Frontiers of Pandora, The Division Heartland, Ghost Recon Frontline, XDefiant, Prince of Persia : Sands of Time Remake, Rocksmith+, Mario + Rabbids : Sparks of Hope, et Beyond Good and Evil 2. D’autres jeux pourraient inclure de nouveaux titres Splinter Cell et Assassin’s Creed, Project Q, The Crew 3, une suite à Immortals Fenyx Rising et un nouveau jeu Prince of Persia.

L’événement Ubisoft Forward est prévu pour le 10 septembre à 20 h 00 BST. Le livestream sera diffusé sur YouTube, Twitch et le site officiel d’Ubisoft.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Envisagez-vous de regarder le prochain événement Ubisoft Forward ? Quels jeux vous attendez-vous à voir ?