Forspoken est à nouveau retardé et n’arrivera qu’en janvier 2023

Nouveau délai Forspoken. Le titre développé par le studio Final Fantasy XV (Luminous Productions) était prévu pour mai, mais Square Enix a annoncé qu’il ne serait pas prêt avant octobre. Enfin, il rejoint d’autres jeux retardés tels que Redfall, Starfield ou la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, son lancement aura donc lieu l’année prochaine, plus précisément le 24 janvier 2023.

Dans la déclaration, Square Enix déclare qu’ils sont dans la phase finale de développement, à un moment du processus créatif dans lequel ils essaient de peaufiner le produit autant que possible. Il y aura de nouvelles informations cet été.

Déclaration officielle de Square Enix

« À la suite de discussions en cours avec nos principaux partenaires, nous avons pris la décision stratégique de déplacer la date de sortie de Forspoken au 24 janvier 2023. Tous les éléments du jeu sont maintenant terminés et le développement en est aux premiers stades de la finition finale » , ont-ils écrit dans le communiqué.

Le studio de développement a remercié les joueurs pour « leur patience » et leur « support continu » tout au long de ce parcours. « Votre enthousiasme pour le jeu nous inspire chaque jour. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur Forspoken à la fin de l’été. »

Avec le retard de Forspoken, deux des gros paris de Square Enix seront publiés en 2023. Final Fantasy XVI a également pointé vers 2022, mais la société japonaise le commercialisera à l’été 2023, s’il n’y a pas d’autre changement dans le calendrier.

Forspoken sera mis en vente sur PS5 et PC. Il s’agit d’une aventure d’action et de jeu de rôle se déroulant dans le monde d’Athia, un vaste territoire que Frey doit explorer, tout en luttant contre toutes sortes de créatures et d’ennemis. Ce personnage est en fait une jeune fille de notre monde, qui est soudainement transportée dans un lieu de fantaisie.

Source | Square Enix